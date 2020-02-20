Бренд Realme представил флагманский смартфон X50 Pro 5G (фото)

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Компания Realme 24 февраля официально анонсировала смартфон X50 Pro 5G, который позиционируется как главный конкурент флагманского Xiaomi Mi 10.
Гаджет уже поступил в продажу в Индии и его цена ниже, чем у топовой модели от Xiaomi.
Смартфон Realme X50 Pro поставляется с новейшим и самым мощным Qualcomm Snapdragon 865 5G, который обеспечивает все доступные возможности подключения к 5G. Кроме того, гаджет получил необычное расположение антенн под названием «360-градусная антенна объемного звучания» с 13 антеннами для обеспечения надежного сетевого соединения 5G.
Аппарат получил дисплей Super AMOLED размером 6,44 дюйма. Применена панель формата Full HD+ с разрешением 2400×1080 точек. Частота обновления составляет 90 Гц. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 105-процентный охват цветового пространства NTSC.
Фото: mobiltelefon.ru
Во фронтальной части установлена двойная камера, расположенная в продолговатом отверстии в экране. Применены датчики с 32 млн и 8 млн пикселей. Основная камера состоит из четырех модулей, главный имеет разрешение 64 Мп. Смартфон предлагает 20-кратный зум.
Фото: mobiltelefon.ru
Другие функции Realme X50 Pro включают в себя NFC с поддержкой Google Pay, двухдиапазонный GPS (L1 + L5), двухполосные динамики Super Liner. Наконец, смартфон работает с пользовательским интерфейсом Realme на базе Android 10 и будет доступен в цветах Mass Green и Rust Red.
Фото: mobiltelefon.ru
Realme X50 Pro будет продаваться в Индии по цене $ 530 за 6 ГБ / 128 ГБ, $ 550 за 8 ГБ / 128 ГБ и $ 620 за 12 ГБ / 256 ГБ. В Испании устройство оценили в 599 евро (8 ГБ / 128 ГБ), 669 евро (8 ГБ / 256 ГБ) и 749 евро (12 ГБ / 256 ГБ).
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