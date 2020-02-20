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Бренд Realme представил флагманский смартфон X50 Pro 5G (фото)

Бренд Realme представил флагманский смартфон X50 Pro 5G (фото)

Компания Realme 24 февраля официально анонсировала смартфон X50 Pro 5G, который позиционируется как главный конкурент флагманского Xiaomi Mi 10.

Гаджет уже поступил в продажу в Индии и его цена ниже, чем у топовой модели от Xiaomi.

Смартфон Realme X50 Pro поставляется с новейшим и самым мощным Qualcomm Snapdragon 865 5G, который обеспечивает все доступные возможности подключения к 5G. Кроме того, гаджет получил необычное расположение антенн под названием «360-градусная антенна объемного звучания» с 13 антеннами для обеспечения надежного сетевого соединения 5G.

Аппарат получил дисплей Super AMOLED размером 6,44 дюйма. Применена панель формата Full HD+ с разрешением 2400×1080 точек. Частота обновления составляет 90 Гц. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 105-процентный охват цветового пространства NTSC.


Фото: mobiltelefon.ru

Во фронтальной части установлена двойная камера, расположенная в продолговатом отверстии в экране. Применены датчики с 32 млн и 8 млн пикселей. Основная камера состоит из четырех модулей, главный имеет разрешение 64 Мп. Смартфон предлагает 20-кратный зум.


Фото: mobiltelefon.ru

Другие функции Realme X50 Pro включают в себя NFC с поддержкой Google Pay, двухдиапазонный GPS (L1 + L5), двухполосные динамики Super Liner. Наконец, смартфон работает с пользовательским интерфейсом Realme на базе Android 10 и будет доступен в цветах Mass Green и Rust Red.


Фото: mobiltelefon.ru

Realme X50 Pro будет продаваться в Индии по цене $ ​​530 за 6 ГБ / 128 ГБ, $ 550 за 8 ГБ / 128 ГБ и $ 620 за 12 ГБ / 256 ГБ. В Испании устройство оценили в 599 евро (8 ГБ / 128 ГБ), 669 евро (8 ГБ / 256 ГБ) и 749 евро (12 ГБ / 256 ГБ).

По материалам НВ
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