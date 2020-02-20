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Закрытие нелегальных АЗС принесет госбюджету еще 1 млрд грн, – Верланов

Закрытие нелегальных АЗС принесет госбюджету еще 1 млрд грн, – Верланов

По подсчетам Государственной налоговой службы (ГНС), в результате закрытия 700 АЗС, работавших с нарушениями или без разрешений, официальные объемы реализации топлива увеличились на 6-8%, сообщил глава ведомства Сергей Верланов.

А это, в свою очередь, даст бюджету немало дополнительных поступлений.

“Объемы продаж горюче-смазочных материалов через сеть АЗК выросли на 6-8%. Это обеспечит около миллиарда гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет”, – заявил глава налоговой. И добавил, что всего в результате проверок ГНС обнаружила около 900 таких заправок.

По материалам УБР
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