Украина и Турция расширяют регулярное воздушное сообщение между странами.

Об этом сообщает Государственная авиационная служба Украины 24 февраля.

“По результатам переговоров на уровне авиационных властей Украины и Турецкой Республики, которые состоялись 20.02.2020 года в г. Анкара, Турецкая Республика, были расширены действующие условия осуществления регулярного воздушного сообщения на маршрутах между Украиной и Турецкой Республикой”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам упомянутых переговоров было установлено, что грузовые перевозки будут выполняться без ограничений.

Также сообщается, что установлена ​​следующая частота для выполнения пассажирских перевозок (совокупная недельная на каждом маршруте для предназначенных авиакомпаний каждой стороны): Киев – Стамбул, 24; Одесса – Стамбул, без ограничений; Львов – Стамбул, 28; Херсон – Стамбул, 21; Запорожье – Стамбул, 21; Харьков – Стамбул, 28; Винница – Стамбул, 14; Николаев – Стамбул, 14; Ивано-Франковск – Стамбул, 14; Днепр, Черновцы, Севастополь – Стамбул, 7 на каждом маршруте Донецк, Симферополь – Стамбул, без ограничений; Киев – Измир, 21; Киев – Даламан, 10; Киев – Анкара, без ограничений.

Отдельно отмечается, что по результатам переговоров также было решено определить пункт Адана на территории Турецкой Республики для выполнения регулярных рейсов. Таким образом определенными пунктами на территории Украины являются: Киев, Одесса, Херсон, Николаев, Харьков, Донецк, Днепр, Львов, Черновцы, Винница, Ивано-Франковск, Запорожье, Симферополь, Севастополь. На территории Турецкой Республики такими пунктами являются: Стамбул, Анкара, Даламан, Измир, Бодрум, Измир, Адана.