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Украина и Турция расширяют регулярное воздушное сообщение между странами.
Об этом сообщает Государственная авиационная служба Украины 24 февраля.
“По результатам переговоров на уровне авиационных властей Украины и Турецкой Республики, которые состоялись 20.02.2020 года в г. Анкара, Турецкая Республика, были расширены действующие условия осуществления регулярного воздушного сообщения на маршрутах между Украиной и Турецкой Республикой”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам упомянутых переговоров было установлено, что грузовые перевозки будут выполняться без ограничений.
Также сообщается, что установлена следующая частота для выполнения пассажирских перевозок (совокупная недельная на каждом маршруте для предназначенных авиакомпаний каждой стороны): Киев – Стамбул, 24; Одесса – Стамбул, без ограничений; Львов – Стамбул, 28; Херсон – Стамбул, 21; Запорожье – Стамбул, 21; Харьков – Стамбул, 28; Винница – Стамбул, 14; Николаев – Стамбул, 14; Ивано-Франковск – Стамбул, 14; Днепр, Черновцы, Севастополь – Стамбул, 7 на каждом маршруте Донецк, Симферополь – Стамбул, без ограничений; Киев – Измир, 21; Киев – Даламан, 10; Киев – Анкара, без ограничений.
Отдельно отмечается, что по результатам переговоров также было решено определить пункт Адана на территории Турецкой Республики для выполнения регулярных рейсов. Таким образом определенными пунктами на территории Украины являются: Киев, Одесса, Херсон, Николаев, Харьков, Донецк, Днепр, Львов, Черновцы, Винница, Ивано-Франковск, Запорожье, Симферополь, Севастополь. На территории Турецкой Республики такими пунктами являются: Стамбул, Анкара, Даламан, Измир, Бодрум, Измир, Адана.
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