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Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) ввела возможность зафиксировать цену билета на 48 часов.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
“Если вам хочется еще немного подумать и при этом не потерять возможность забронировать перелет на желаемый рейс по привлекательной цене, воспользуйтесь опцией «Зафиксировать цену»”, – говорится в сообщении.
Цена услуги. Вы сможете в течение 48 часов удерживать и места на вашем рейсе, и выбранный тариф за 5.99 евро.
Условия услуги:
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