Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) ввела возможность зафиксировать цену билета на 48 часов.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

“Если вам хочется еще немного подумать и при этом не потерять возможность забронировать перелет на желаемый рейс по привлекательной цене, воспользуйтесь опцией «Зафиксировать цену»”, – говорится в сообщении.

Цена услуги. Вы сможете в течение 48 часов удерживать и места на вашем рейсе, и выбранный тариф за 5.99 евро.

Условия услуги:

услуга «Зафиксировать цену» доступна для бронирования билетов только на собственные рейсы МАУ ;

услуга доступна, если до вылета рейса остается менее 7 дней, для всех тарифов, которые не имеют специальных ограничений относительно срока оформления билета;

стоимость услуги составляет 5.99 евро за индивидуальное бронирование, независимо от количества пассажиров в нем (максимально 9 человек);

оплатить услугу и билеты можно только онлайн на сайте МАУ кредитной или дебетовой картой или воспользовавшись другими мгновенными способами оплаты;

если полная стоимость перелета не будет оплачена в течение 48 часов, бронирование автоматически аннулируется;

стоимость услуги «Зафиксировать цену» возвращается только в случае отмены или переноса рейса до момента приобретения билетов или в случае непредоставления услуги по вине авиакомпании;

до момента оплаты за авиабилеты изменение деталей перелета (дата, маршрут, количество пассажиров) не производится.

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