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МАУ ввела возможность зафиксировать цену билета на 48 часов

МАУ ввела возможность зафиксировать цену билета на 48 часов

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) ввела возможность зафиксировать цену билета на 48 часов.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

“Если вам хочется еще немного подумать и при этом не потерять возможность забронировать перелет на желаемый рейс по привлекательной цене, воспользуйтесь опцией «Зафиксировать цену»”, – говорится в сообщении.

Цена услуги. Вы сможете в течение 48 часов удерживать и места на вашем рейсе, и выбранный тариф за 5.99 евро.

Условия услуги:

  • услуга «Зафиксировать цену» доступна для бронирования билетов только на собственные рейсы МАУ;
  • услуга доступна, если до вылета рейса остается менее 7 дней, для всех тарифов, которые не имеют специальных ограничений относительно срока оформления билета;
  • стоимость услуги составляет 5.99 евро за индивидуальное бронирование, независимо от количества пассажиров в нем (максимально 9 человек);
  • оплатить услугу и билеты можно только онлайн на сайте МАУ кредитной или дебетовой картой или воспользовавшись другими мгновенными способами оплаты;

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  • если полная стоимость перелета не будет оплачена в течение 48 часов, бронирование автоматически аннулируется;
  • стоимость услуги «Зафиксировать цену» возвращается только в случае отмены или переноса рейса до момента приобретения билетов или в случае непредоставления услуги по вине авиакомпании;
  • до момента оплаты за авиабилеты изменение деталей перелета (дата, маршрут, количество пассажиров) не производится.

Справка Finance.ua:

  • МАУ запускает продажи питания на внутренних рейсах.

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По материалам Finance.UA
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