«Мону Лизу» из кубиков Рубика продали на аукционе в Париже за €480 тысяч (фото)

Как сообщает Reuters, аукционный дом Artcurial определил начальную стоимость работы в 150 тысяч евро.

Пока не известно, кто стал владельцем картины.

«Мону Лизу» из 330 кубиков Рубика собрал французский уличный художник под псевдонимом «Захватчик» в 2005 году.

Художник работает анонимно и обычно ночью. Также он носит маску. В одном из интервью «Захватчик» рассказал, что только несколько друзей знают его настоящее лицо. Кроме того, родители художника считают, что он работает плиточником в строительной отрасли.

Фото: epa-efe/ian langsdon

«Захватчик» начал создавать мозаики в Париже в 90-х годах. Он известен произведениями из мозаики, похожей на пиксели в 8-битных видеоиграх 1970-х годов.