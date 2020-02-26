В Польше украинцы смогут работать без разрешения на работу в два раза дольше

В Польше работодатели ожидают продления действительности заявлений о намерении выполнения работы иностранцами с 6 до 12 месяцев и более легкой процедуры получения вида на жительство в Польше, сообщает “Польское радио”.

Польские работодатели ждут изменений в закон о трудоустройстве иностранцев, в котором речь идет о том, что лица из-за рубежа, которые приезжают в Польшу на заработки, хотели бы, чтобы их нанимали легально, и чтобы это был легкий процесс.

Благодаря этому работодатели считают, что необходимо увеличить время действительности заявлений о намерении выполнения работы с 6 до 12 месяцев. После завершения работы на заявлении, по мнению тех, кто нанимает работников из-за рубежа, нужна быстрая процедура получения разрешения на пребывания и труд.

Напомним, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что Польша предоставит дополнительные разрешения для украинских перевозчиков. Отмечается, что достигнуты договоренности о дополнительных разрешениях на текущий и следующий год. Всего договорились о 15 тысяч разрешений.