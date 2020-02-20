0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Директора оборонного завода поймали на взятке

Директора оборонного завода поймали на взятке

Директора предприятия «Шосткинский казенный завод Звезда», входящего в состав «Укроборонпрома», задержан на получении взятки за аренду помещений завода, — сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«21.02.2020 задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США директором Казенного предприятия «Шосткинский казенный завод Звезда». Указанную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем — заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав ГК «Укроборонпром»», — говорится в сообщении.

21 февраля взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, неправомерная выгода изъята.

22 февраля задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В тот же день судом ему применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция ч. 3 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Разоблачение взяточника произошло под процессуальным руководством прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса, прокуроров военной прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона Украины и оперативного сопровождения УСР в Сумской области НП, следователями ГУ Национальной полиции Украины.

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.