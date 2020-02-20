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Почти половина киевских мостов в предаварийном состоянии — Кличко

Почти половина киевских мостов в предаварийном состоянии — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко поручил коммунальным службам обследовать столичные мосты и путепроводы и демонтировать фрагменты облицовки, несущие потенциальную опасность. Также он отметил, что из 171 конструкции мостов и путепроводов – 75 в предаварийном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“Мы должны предотвратить такие ситуации, как произошла в пятницу вечером на Дегтяревском путепроводе, где произошло осыпание фрагментов защитного слоя бетона. И это счастье, что не пострадали люди.

Необходимо дополнительно проверить все пути сооружения и демонтировать фрагменты облицовки, несущие потенциальную опасность для участников дорожного движения.

А на тех мостах и путепроводах, которые определены для ремонта, активизировать работы по обновлению. Погода позволяет это делать”, – подчеркнул мэр Киева.

Как отметили специалисты КК “Киевавтодор”, на Дегтяревском путепроводе продолжаются первоочередные противоаварийные работы.

Это один из старейших путепроводов столицы, построенный еще в 1963 году, который еще никогда не ремонтировали капитально.

“Всего в Киеве 171 конструкция мостов и путепроводов. 75 из них – в предаварийном состоянии, потому что их не ремонтировали по несколько десятилетий.

Как, собственно, и многие дороги в городе. И сегодня мы эту ситуацию исправляем. Объемы работ большие, я понимаю. Но мы должны ускорить необходимые работы на тех объектах, которые определили для срочного обновления “, – сказал Кличко.

По материалам Економічна Правда
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