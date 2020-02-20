Оржель прогнозирует на лето снижение цены газа до $80

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Цена газа летом может упасть до $80 за 1 тысячу кубометров – такое удешевление способно негативно повлиять на добычу газа в Украине.
Об этом во время круглого стола “Зеленый энергетический переход Украины: видение до 2050 года и последующие шаги” сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
“Этим летом мы ожидаем цену на газ на уровне 80 долларов. Это означает, что будет очень трудно принимать решение, чтобы вкладывать средства в любую добычу. Многие говорят, что на этом падении рынка надо вкладывать деньги – вместе с тем многие компании заморозили свои инвестиционные проекты”, – отметил министр.
Он назвал и другие факторы, которые могут сказаться на собственной добыче газа: уменьшение объемов потребления, введение налогов на содержание углерода.
“Это уменьшает финансовую модель. При всем желании поддержать и увеличить собственную добычу, такие сценарии снизят заинтересованность инвесторов. Думаю, что деятельность может остановиться”, – предположил Оржель.
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