Рейтинговое агентство «Кредит Рейтинг» повысило кредитный рейтинг Идея Банка до уровня uaAA

Национальное рейтинговое агентство «Кредит Рейтинг» повысило долгосрочный кредитный рейтинг Идея Банка по национальной рейтинговой шкале до уровня uaAA со стабильным прогнозом.

Рейтинг uaAA характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими заемщиками или долговыми инструментами.

Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Напомним, в августе 2019 рейтинговое агентство «Кредит Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Идея Банка на уровне uaAA- со стабильным прогнозом.

Знаки «+» и «-» обозначают промежуточный рейтинговый уровень относительно основного уровня.

Идея Банк Украина работает на рынке с 1989 года. За 30 лет практики банк сформировал деловую репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества.

Идея Банк входит в европейскую финансовую группу Getin Holding S.A. (Польша).

Getin Holding S.A. (Польша) принадлежит 100% акций банка.