Рейтинговое агентство «Кредит Рейтинг» повысило кредитный рейтинг Идея Банка до уровня uaAA

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Национальное рейтинговое агентство «Кредит Рейтинг» повысило долгосрочный кредитный рейтинг Идея Банка по национальной рейтинговой шкале до уровня uaAA со стабильным прогнозом.
Рейтинг uaAA характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими заемщиками или долговыми инструментами.
Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.
Напомним, в августе 2019 рейтинговое агентство «Кредит Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Идея Банка на уровне uaAA- со стабильным прогнозом.
Знаки «+» и «-» обозначают промежуточный рейтинговый уровень относительно основного уровня.
Идея Банк Украина работает на рынке с 1989 года. За 30 лет практики банк сформировал деловую репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества.
Идея Банк входит в европейскую финансовую группу Getin Holding S.A. (Польша).
Getin Holding S.A. (Польша) принадлежит 100% акций банка.
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