0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 682 0

В Киеве установили рекорд по количеству эвакуированных за день автомобилей

В Киеве установили рекорд по количеству эвакуированных за день автомобилей

В столице установили рекорд по количеству эвакуированных автомобилей за сутки. Как рассказал сайту “Сегодня” начальник инспекции по паркованию, замдиректора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин, 19 февраля этого года с киевских улиц эвакуаторы увезли 141 автомобиль нарушителей правил парковки.

По словам Рахматуллина, это абсолютный рекорд по количеству эвакуации за сутки. И как только откроется еще одна штрафплощадка в центральной части Киева, то объемы эвакуации увеличатся в 2-3 раза.

“Ранее с улиц столицы мы убирали по 120-130 автомобилей нарушителей. Мы постоянно наращиваем объемы. Для того, чтобы навести порядок на дорогах столицы”, – говорит начальник парковочной инспекции Киева.

Он также добавил, что в ближайшее время планируется пополнение штата парковочных инспекторов, как и увеличение количества эвакуаторов на столичных улицах.

Сегодня оформить возврат эвакуированного автомобиля и штраф можно на: ул. Владимирской, 15; Народного ополчения, 9; в центре предоставления административных услуг на Днепровской набережной, 19б.

Помимо этого, скоро в Киеве планируют открыть еще четыре “единых окна”, где можно будет оформить документы на выдачу авто.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.