В Киеве установили рекорд по количеству эвакуированных за день автомобилей

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В столице установили рекорд по количеству эвакуированных автомобилей за сутки. Как рассказал сайту “Сегодня” начальник инспекции по паркованию, замдиректора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин, 19 февраля этого года с киевских улиц эвакуаторы увезли 141 автомобиль нарушителей правил парковки.
По словам Рахматуллина, это абсолютный рекорд по количеству эвакуации за сутки. И как только откроется еще одна штрафплощадка в центральной части Киева, то объемы эвакуации увеличатся в 2-3 раза.
“Ранее с улиц столицы мы убирали по 120-130 автомобилей нарушителей. Мы постоянно наращиваем объемы. Для того, чтобы навести порядок на дорогах столицы”, – говорит начальник парковочной инспекции Киева.
Он также добавил, что в ближайшее время планируется пополнение штата парковочных инспекторов, как и увеличение количества эвакуаторов на столичных улицах.
Сегодня оформить возврат эвакуированного автомобиля и штраф можно на: ул. Владимирской, 15; Народного ополчения, 9; в центре предоставления административных услуг на Днепровской набережной, 19б.
Помимо этого, скоро в Киеве планируют открыть еще четыре “единых окна”, где можно будет оформить документы на выдачу авто.
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