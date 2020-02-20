Facebook будет платить пользователям за распознавание их голосов

Компания Facebook объявила, что она будет платить деньги некоторым пользователям за голосовые записи, которые будут использоваться для улучшения технологии распознавания речи. Компания пошла на этот шаг после того, как была уличена (как и Amazon, Apple, Google и Microsoft) в прослушивании и расшифровке голосовых записей для улучшения систем распознавания речи без информирования клиентов об этом.

Facebook позволит пользователям делать голосовые записи в рамках новой программы под названием Pronunciations, доступной в приложении для исследования рынка Viewpoints. Если пользователь подходит для участия в программе, Facebook сообщит, что он сможет записать фразу «Hey Portal», за которой следует имя друга из списка друзей. Это можно сделать с именами до 10 друзей, и при этом придётся записывать каждую фразу дважды.

Оплата за подобные записи будет не очень высокой. За один набор записей пользователь получит 200 баллов в приложении Viewpoints. Однако обналичить их не получится до тех пор, пока пользователь не наберёт 1000 баллов. И только после достижения этого порога можно запросить выплату в сумме $5 через PayPal. Тем не менее, Facebook утверждает, что пользователям может быть предложена возможность сделать до 5 наборов записей, поэтому потенциально можно надеяться на сбор 1000 баллов и получение выплаты в сумме $5.

Facebook сообщает, что голосовые записи, которые предоставляют пользователи, не будут связаны с их профилями в социальной сети. Кроме того, компания не делится активностью пользователя в приложении Viewpoints на Facebook или других принадлежащих ей сервисах без разрешения.

Программа Pronunciations будет доступна пользователям из США, которым исполнилось 18 лет и у которых имеется более 75 друзей на Facebook. Компания заявляет, что программа будет распространяться медленно, поэтому она не будет доступна сразу всем пользователям. Существующим пользователям Viewpoints нужно дополнительно обновить приложение, чтобы в нём появился доступ к программе Pronunciations.