airBaltic распродает билеты из Киева, Львова и Одессы на рейсы до конца 2020 года

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airBaltic начала распродажу авиабилетов на прямые рейсы из Киева, Львова и Одессы в Ригу, а также города Европы с пересадкой в Риге.
Перелеты из Киева в Ригу стоят от 49 евро в одну сторону, из Львова в Ригу — от 99 евро в обе стороны, из Одессы в Ригу — от 119 евро в обе стороны.
Цены на рейсы с пересадками через Ригу:
Багаж. Билеты по минимальной цене включают перевозку ручной клади весом до 8 кг и возможность бесплатной регистрации через интернет. Выбор места, перевозка багажа, питание на борту и регистрация в аэропорту являются дополнительными услугами и оплачиваются отдельно.
Билеты airBaltic на прямые рейсы:
*Львов-Рига — от 99 евро в обе стороны.
*Одесса-Рига — от 119 евро в обе стороны.
Билеты на рейсы из Киева с пересадкой в Риге (в одну сторону если не указано иначе):
Минимальные цены – в период с 23 марта по 17 декабря 2020 года и рейсы с пересадками, которые будут выполняться в период с 9 марта по 17 декабря 2020 года.
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