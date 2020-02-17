airBaltic распродает билеты из Киева, Львова и Одессы на рейсы до конца 2020 года

airBaltic начала распродажу авиабилетов на прямые рейсы из Киева, Львова и Одессы в Ригу, а также города Европы с пересадкой в Риге.

Перелеты из Киева в Ригу стоят от 49 евро в одну сторону, из Львова в Ригу — от 99 евро в обе стороны, из Одессы в Ригу — от 119 евро в обе стороны.

Цены на рейсы с пересадками через Ригу:

из Киева начинаются от 59 евро в одну сторону,

из Львова — от 65 евро в одну сторону,

из Одессы — от 69 евро в одну сторону.

Багаж. Билеты по минимальной цене включают перевозку ручной клади весом до 8 кг и возможность бесплатной регистрации через интернет. Выбор места, перевозка багажа, питание на борту и регистрация в аэропорту являются дополнительными услугами и оплачиваются отдельно.

Билеты airBaltic на прямые рейсы:

Киев-Рига — от 49 евро в одну сторону.

*Львов-Рига — от 99 евро в обе стороны.

*Одесса-Рига — от 119 евро в обе стороны.

Билеты на рейсы из Киева с пересадкой в Риге (в одну сторону если не указано иначе):

Таллинн — от 59 евро.

Стокгольм — от 65 евро

Биллунн — от 65 евро.

Берлин — от 65 евро.

Вильнюс — от 69 евро.

Лиепая — от 69 евро.

Гамбург — от 69 евро.

Копенгаген — от 75 евро.

Дублин — от 75 евро.

Минимальные цены – в период с 23 марта по 17 декабря 2020 года и рейсы с пересадками, которые будут выполняться в период с 9 марта по 17 декабря 2020 года.