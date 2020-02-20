Украина в 2019 увеличила импорт газа, но заплатила за него меньше - Госстат

В Украину в 2019 году было импортировано 11,664 млрд кубометров газа на сумму $2,3 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В декабре импорт газа составил 359,6 млн кубометров на сумму $69,2 млн. Средняя цена импортированного страной газа в декабре прошлого года составила $192,4 за тысячу кубометров — на 0,6% меньше, чем в ноябре ($193,6).

В 2019 году больше всего газа в Украину импортировали швейцарские (5,26 млрд кубометров на $1,3 млрд), немецкие (3,4 млрд кубометров на $676,1 млн) и польские (624,2 млн кубометров на $119,9 млн) компании.

В 2018 году Украина импортировала 10,47 млрд кубометров газа на сумму $3,1 млрд. Таким образом, в прошлом году объемы импорта выросли на 1,19 млрд кубометров, или на 11,2%. При этом общая стоимость импортированного газа в 2019 году снизилась на $835 млн, или на 26,5% на фоне снижения цен.