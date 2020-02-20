0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Украина в 2019 увеличила импорт газа, но заплатила за него меньше - Госстат

Украина в 2019 увеличила импорт газа, но заплатила за него меньше - Госстат

В Украину в 2019 году было импортировано 11,664 млрд кубометров газа на сумму $2,3 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В декабре импорт газа составил 359,6 млн кубометров на сумму $69,2 млн. Средняя цена импортированного страной газа в декабре прошлого года составила $192,4 за тысячу кубометров — на 0,6% меньше, чем в ноябре ($193,6).

В 2019 году больше всего газа в Украину импортировали швейцарские (5,26 млрд кубометров на $1,3 млрд), немецкие (3,4 млрд кубометров на $676,1 млн) и польские (624,2 млн кубометров на $119,9 млн) компании.

В 2018 году Украина импортировала 10,47 млрд кубометров газа на сумму $3,1 млрд. Таким образом, в прошлом году объемы импорта выросли на 1,19 млрд кубометров, или на 11,2%. При этом общая стоимость импортированного газа в 2019 году снизилась на $835 млн, или на 26,5% на фоне снижения цен.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.