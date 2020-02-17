Невыполнение плана доходов бюджета самое большое с 2015 года - Счетная палата

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Невыполнение плана доходов государственного бюджета Украины в 2019 году почти на 38 млрд грн является самым большим с 2015 года.
Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты
“Невыполнение плана доходов (госбюджета – 2019 – ред.) на 37,8 млрд грн является крупнейшим с 2015 года. И это после внесения изменений в четвертом квартале в государственный бюджет, в частности уменьшения доходов государственного бюджета на 20,1 млрд гривен», – сказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя Отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2019 году.
Пацкан также отметил, что в отчете отмечено выполнение показателя доходной части государственного бюджета-2019 на 99,1%, хотя, по данным Счетной палаты, “выполнение плана доходов, с учетом изменений, внесенных распорядителями бюджетных средств (закона о госбюджете-2019 – ред.), составило 96,3%”.
Также он отметил, что доходную часть госбюджета удалось наполнить за счет уже уплаченных налогов.
«Например, в декабре 2019 года сумма наперед уплаченных налогов увеличилась на 9,4 млрд гривен. В декабре 2018 года показатель был 3,9 млрд грн», – отметил Пацкан.
Он подчеркнул, что основная причина невыполнения доходов − низкое качество макроэкономического прогноза, что Счетная палата неоднократно отмечала.
Кроме того, в отчете правительства говорится, что в прошлом году чистый приток прямых иностранных инвестиций по сравнению с 2018 годом увеличился на 100 млн долл. США и составил 2,5 млрд гривен. Однако, по словам Пацкана, такой объем ПИИ на треть меньше прогнозируемого правительством на 2019 год объема. Инвестиции должны были составить 4-4,5 млрд долл. США, утверждает чиновник.
Он также прокомментировал тезис правительства о том, что удалось удержать дефицит бюджета в рамках, определенных законом. В то же время, по мнению Пацкана, меньше утвержденного дефицит государственного бюджета достигнут за счет неполного осуществления запланированных расходов и предоставления кредитов.
«Но хочу обратить внимание, что в прошлом году дефицит был самым большим за последние пять лет и составил 78,0 млрд грн», − сказал глава Счетной палаты.
Также в отчете правительства отмечается об уменьшении издержек налогоплательщиков на обслуживание долгов.
«Если сравнить с 2018 годом, то на самом деле расходы на обслуживание государственного долга в 2019 году выросли на 3,8 млрд грн, или 3,3%», – говорит Пацкан.
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