Кабмин против ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов, - Гончарук

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды находится в диалоге с инвесторами в солнечные и ветряные электростанции (СЭС, ВЭС) по поиску компромисса в отношении взятых ранее государством обязательств по обеспечению для них ранее утвержденных законодательно “зеленых” тарифов.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время Часа вопросов к правительству.
“Мы находимся в диалоге с рынком. Мы с ЕБРР и другими уважаемыми нашими инвесторами постоянно обсуждаем возможный компромисс и договоренность, чтобы не допустить ретроспективного изменения правил”, – сказал Гончарук.
Кроме того, премьер отметил, что правительство не поддерживает ретроспективное изменение правил.
Как сообщалось, активный поиск компромисса по вопросу “зеленых” тарифов ведется с осени прошлого года. В отсутствии значительного прогресса участники рынка обратились к Секретариату Энергетического сообщества (ЭС) для медиации этого процесса.
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