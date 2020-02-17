Кабмин против ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов, - Гончарук

Министерство энергетики и защиты окружающей среды находится в диалоге с инвесторами в солнечные и ветряные электростанции (СЭС, ВЭС) по поиску компромисса в отношении взятых ранее государством обязательств по обеспечению для них ранее утвержденных законодательно “зеленых” тарифов.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время Часа вопросов к правительству.

“Мы находимся в диалоге с рынком. Мы с ЕБРР и другими уважаемыми нашими инвесторами постоянно обсуждаем возможный компромисс и договоренность, чтобы не допустить ретроспективного изменения правил”, – сказал Гончарук.

Кроме того, премьер отметил, что правительство не поддерживает ретроспективное изменение правил.

Как сообщалось, активный поиск компромисса по вопросу “зеленых” тарифов ведется с осени прошлого года. В отсутствии значительного прогресса участники рынка обратились к Секретариату Энергетического сообщества (ЭС) для медиации этого процесса.