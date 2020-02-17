0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Индустрия игр и приложений выросла на $150 млрд из-за коронавируса

Индустрия игр и приложений выросла на $150 млрд из-за коронавируса

Мировая индустрия игровых и других онлайн-приложений выросла на 150 миллиардов долларов за счет рекордного количества загрузок китайскими пользователями.

Об этом пишет The Finаncial Times со ссылкой на аналитическую компанию AppAnnie.

Читайте также: Китайские компании начали выпускать «коронавирусные облигации»

По ее данным, более 222 млн загрузок было сделано в Китае через интернет-магазин Apple за неделю, начавшуюся 2 февраля. Средняя недельная загрузка приложений в течение первых двух недель февраля подскочила на 40% по сравнению со средним показателем за весь 2019 год.

В отчете AppAnnie отмечается, что “миллионы работников и студентов использовали мобильные приложения для поиска альтернативных способов восстановления повседневной деятельности”.

Загрузки образовательных программ в феврале резко подскочили из-за того, что школы во многих крупных китайских городах остаются закрытыми. С конца декабря прошлого года в Китае распространяется пневмония, вызванная новым коронавирусом – COVID-19, и власть вынуждена вводить жесткие карантинные меры.

Издание сообщает, что акции Tencent, крупнейшего поставщика мобильных игр в Китае, находятся сейчас на 20-месячном максимуме, а рыночная капитализация компании превышает 500 млрд долларов. Акции компании New Oriental Education, которая занимается онлайн-образованием в КНР, в этом году выросли в цене на 17%.

Однако некоторые компании игровой индустрии пострадали из-за коронавируса. Например, Sony и Nintendo, поставки оборудования которых зависят от Китая.

Если перебои в консольном производстве там продолжатся, то Sony может ограничить выпуск своей консоли PlayStation 5, намеченный на ноябрь, отмечает собеседник FT.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.