Индустрия игр и приложений выросла на $150 млрд из-за коронавируса

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Мировая индустрия игровых и других онлайн-приложений выросла на 150 миллиардов долларов за счет рекордного количества загрузок китайскими пользователями.
Об этом пишет The Finаncial Times со ссылкой на аналитическую компанию AppAnnie.
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По ее данным, более 222 млн загрузок было сделано в Китае через интернет-магазин Apple за неделю, начавшуюся 2 февраля. Средняя недельная загрузка приложений в течение первых двух недель февраля подскочила на 40% по сравнению со средним показателем за весь 2019 год.
В отчете AppAnnie отмечается, что “миллионы работников и студентов использовали мобильные приложения для поиска альтернативных способов восстановления повседневной деятельности”.
Загрузки образовательных программ в феврале резко подскочили из-за того, что школы во многих крупных китайских городах остаются закрытыми. С конца декабря прошлого года в Китае распространяется пневмония, вызванная новым коронавирусом – COVID-19, и власть вынуждена вводить жесткие карантинные меры.
Издание сообщает, что акции Tencent, крупнейшего поставщика мобильных игр в Китае, находятся сейчас на 20-месячном максимуме, а рыночная капитализация компании превышает 500 млрд долларов. Акции компании New Oriental Education, которая занимается онлайн-образованием в КНР, в этом году выросли в цене на 17%.
Однако некоторые компании игровой индустрии пострадали из-за коронавируса. Например, Sony и Nintendo, поставки оборудования которых зависят от Китая.
Если перебои в консольном производстве там продолжатся, то Sony может ограничить выпуск своей консоли PlayStation 5, намеченный на ноябрь, отмечает собеседник FT.
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