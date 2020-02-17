В Приватбанке назвали личной местью требование к НБУ сменить руководство

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Окружной админсуд Киева 13 февраля открыл производство (дело №640/2904/20) по иску первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка к НБУ об обязательствах направить в банк требование о смене руководителей финучреждения – Петра Крумханзла (глава правления) и еще двух чиновников “за несоблюдение требований закона о безупречной деловой репутации”.
“Такие действия этого так называемого профсоюза – ничто иное как месть за уволенных сотрудников. Это некий независимый профсоюз, который не находится в Приватбанке. Я с таким же успехом могу создать профсоюз в вашей редакции, если бы я когда-то был бы с вами связан. На самом деле это месть одного из уволенных менеджеров”, – рассказал UBR.ua глава пресс-службы Приватбанка Олег Серга.
Профсоюз подал иск после того, как Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений председателя правления Крумханзла. НАБУ выполнило решение суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).
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