0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 292 0

В Приватбанке назвали личной местью требование к НБУ сменить руководство

В Приватбанке назвали личной местью требование к НБУ сменить руководство

Окружной админсуд Киева 13 февраля открыл производство (дело №640/2904/20) по иску первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка к НБУ об обязательствах направить в банк требование о смене руководителей финучреждения – Петра Крумханзла (глава правления) и еще двух чиновников “за несоблюдение требований закона о безупречной деловой репутации”.

“Такие действия этого так называемого профсоюза – ничто иное как месть за уволенных сотрудников. Это некий независимый профсоюз, который не находится в Приватбанке. Я с таким же успехом могу создать профсоюз в вашей редакции, если бы я когда-то был бы с вами связан. На самом деле это месть одного из уволенных менеджеров”, – рассказал UBR.ua глава пресс-службы Приватбанка Олег Серга.

Профсоюз подал иск после того, как Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений председателя правления Крумханзла. НАБУ выполнило решение суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.