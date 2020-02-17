Предпринимателям предлагают ввести инвестиционный налоговый кредит: законопроект

В Верховную Раду внесли законопроект №3063 , которым предлагается ввести инвестиционный налоговый кредит как форму изменения сроков уплаты налогов (сборов).

Изменение срока уплаты налога предлагают проводить в форме:

отсрочки;

рассрочки;

инвестиционного налогового кредита.

В пояснительной записке отмечается, что инвестиционный налоговый кредит – это перенос сроков уплаты налогоплательщиком его денежных обязательств, при котором плательщик имеет возможность в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать уплату налогов с последующей поэтапной уплатой суммы такого уменьшения и начисленных процентов.

Ставка: размер процентов за пользование инвестиционным налоговым кредитом предлагается установить на уровне 50% годовых учетной ставки НБУ.

Срок: инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок до 60 месяцев.

Кому доступен инвестиционный налоговый кредит: он может предоставляться налогоплательщикам – предпринимателям, осуществляющим реализацию инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов по направлениям:

проекты, имеющие стратегическое значение для развития национальной экономики, установление конкурентных преимуществ украинских предприятий и товаров, а также создания новых рабочих мест;

инвестиционные проекты, финансирование которых производится за счет кредитов (займов), привлекаемых от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций;

инновационные и инвестиционные проекты по внедрению передовых энергосберегающих технологий и технологий по производству альтернативных источников топлива;

инвестиционные проекты, связанные с развитием транспортной инфраструктуры (строительства автомобильных и железнодорожных путей, метро, ​​мостов и т.д.).

Документы для получения такого кредита:

письменное заявление налогоплательщика;

справки центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику экономического развития, об утверждении инновационного проекта;

перечень имущества, вносимого в налоговый залог для обеспечения погашения налоговых обязательств, которые предлагается рассрочить, или договор банковского поручительства на сумму таких обязательств.

Стоит отметить, что в случае принятия этот законопроект вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.