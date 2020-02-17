0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 138 0

Предпринимателям предлагают ввести инвестиционный налоговый кредит: законопроект

Предпринимателям предлагают ввести инвестиционный налоговый кредит: законопроект

В Верховную Раду внесли законопроект №3063, которым предлагается ввести инвестиционный налоговый кредит как форму изменения сроков уплаты налогов (сборов).

Изменение срока уплаты налога предлагают проводить в форме:

  • отсрочки;
  • рассрочки;
  • инвестиционного налогового кредита.

В пояснительной записке отмечается, что инвестиционный налоговый кредит – это перенос сроков уплаты налогоплательщиком его денежных обязательств, при котором плательщик имеет возможность в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать уплату налогов с последующей поэтапной уплатой суммы такого уменьшения и начисленных процентов.

Ставка: размер процентов за пользование инвестиционным налоговым кредитом предлагается установить на уровне 50% годовых учетной ставки НБУ.

Срок: инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок до 60 месяцев.

Кому доступен инвестиционный налоговый кредит: он может предоставляться налогоплательщикам – предпринимателям, осуществляющим реализацию инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов по направлениям:

  • проекты, имеющие стратегическое значение для развития национальной экономики, установление конкурентных преимуществ украинских предприятий и товаров, а также создания новых рабочих мест;
  • инвестиционные проекты, финансирование которых производится за счет кредитов (займов), привлекаемых от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций;

Как взять кредит под низкий процент 🔍

  • инновационные и инвестиционные проекты по внедрению передовых энергосберегающих технологий и технологий по производству альтернативных источников топлива;
  • инвестиционные проекты, связанные с развитием транспортной инфраструктуры (строительства автомобильных и железнодорожных путей, метро, ​​мостов и т.д.).

Документы для получения такого кредита:

  • письменное заявление налогоплательщика;
  • справки центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику экономического развития, об утверждении инновационного проекта;
  • перечень имущества, вносимого в налоговый залог для обеспечения погашения налоговых обязательств, которые предлагается рассрочить, или договор банковского поручительства на сумму таких обязательств.

Стоит отметить, что в случае принятия этот законопроект вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.