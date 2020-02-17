Предпринимателям предлагают ввести инвестиционный налоговый кредит: законопроект

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В Верховную Раду внесли законопроект №3063, которым предлагается ввести инвестиционный налоговый кредит как форму изменения сроков уплаты налогов (сборов).
Изменение срока уплаты налога предлагают проводить в форме:
В пояснительной записке отмечается, что инвестиционный налоговый кредит – это перенос сроков уплаты налогоплательщиком его денежных обязательств, при котором плательщик имеет возможность в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать уплату налогов с последующей поэтапной уплатой суммы такого уменьшения и начисленных процентов.
Ставка: размер процентов за пользование инвестиционным налоговым кредитом предлагается установить на уровне 50% годовых учетной ставки НБУ.
Срок: инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок до 60 месяцев.
Кому доступен инвестиционный налоговый кредит: он может предоставляться налогоплательщикам – предпринимателям, осуществляющим реализацию инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов по направлениям:
Документы для получения такого кредита:
Стоит отметить, что в случае принятия этот законопроект вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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