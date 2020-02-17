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Сколько украинцы потратили на импортные авто в 2019 году

Сколько украинцы потратили на импортные авто в 2019 году

По итогам 2019 года украинцы купили импортных автомобилей на общую сумму 3,6 миллиарда долларов.

Об этом пишет ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Импорт автомобилей за год вырос в 2,4 раза. При этом украинцы приобрели 544 тысячи иномарок, из которых большинство – 448,4 тысячи автомобилей – подержанные.

Крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в 2019 году стала Япония – в Украину было ввезено 19,4 тыс. новых машин на сумму $469,3 млн», – отмечают в «Укравтопроме».

Подержанные авто. Украинцы ввезли из Германии – 118,6 тысячи легковых автомобилей на общую сумму 535,9 миллиона долларов.

Грузовые автомобили. В 2019 году украинцы приобрели в 5 раз больше б/у автомобилей, чем новых. Всего на учет поставили 408,1 тысячи таких авто.

Справка Finance.ua:

  • Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии – на сумму 632 миллиона долларов.
  • На втором месте – импорт из Японии, составивший 527,674 миллиона долларов.
  • Замыкает тройку лидеров США с результатом 455,128 миллиона долларов.

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По материалам Finance.UA
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