Сколько украинцы потратили на импортные авто в 2019 году

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По итогам 2019 года украинцы купили импортных автомобилей на общую сумму 3,6 миллиарда долларов.
Об этом пишет ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».
Импорт автомобилей за год вырос в 2,4 раза. При этом украинцы приобрели 544 тысячи иномарок, из которых большинство – 448,4 тысячи автомобилей – подержанные.
Крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в 2019 году стала Япония – в Украину было ввезено 19,4 тыс. новых машин на сумму $469,3 млн», – отмечают в «Укравтопроме».
Подержанные авто. Украинцы ввезли из Германии – 118,6 тысячи легковых автомобилей на общую сумму 535,9 миллиона долларов.
Грузовые автомобили. В 2019 году украинцы приобрели в 5 раз больше б/у автомобилей, чем новых. Всего на учет поставили 408,1 тысячи таких авто.
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