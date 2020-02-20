0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 184 0

Как получить международное водительское удостоверение (инфографика)

Международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения.

Об этом пишет “Дорожный адвокат».

Срок действия международного водительского удостоверения – 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.

Где получить – для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в территориальный сервисный центр МВД.

Выдача международного водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов.

Ранее Finance.ua писал о том, что если вы потеряли водительское удостоверение и вам нужно восстановить его, в МВД дали советы, как это быстро сделать. Для этого можно воспользоваться услугой через электронный кабинет водителя или Единый государственный портал административных услуг.

Справка Finance.ua:

  • 16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения “Дія”. Каждый желающий клиент ПриватБанка мог подать заявку, чтобы первым получить доступ со смартфонов к цифровому удостоверению водителя и свидетельству о регистрации транспортного средства.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.