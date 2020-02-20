Как получить международное водительское удостоверение (инфографика)

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Международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения.
Об этом пишет “Дорожный адвокат».
Срок действия международного водительского удостоверения – 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.
Где получить – для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в территориальный сервисный центр МВД.
Выдача международного водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов.
Ранее Finance.ua писал о том, что если вы потеряли водительское удостоверение и вам нужно восстановить его, в МВД дали советы, как это быстро сделать. Для этого можно воспользоваться услугой через электронный кабинет водителя или Единый государственный портал административных услуг.
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