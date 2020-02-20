Как получить международное водительское удостоверение (инфографика)

Международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения.

Об этом пишет “Дорожный адвокат».

Срок действия международного водительского удостоверения – 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.

Где получить – для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в территориальный сервисный центр МВД.

Выдача международного водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов.

Ранее Finance.ua писал о том, что если вы потеряли водительское удостоверение и вам нужно восстановить его, в МВД дали советы, как это быстро сделать. Для этого можно воспользоваться услугой через электронный кабинет водителя или Единый государственный портал административных услуг.

Справка Finance.ua: