Освобождение авиаперевозок от НДС в пределах Украины касается только национальных авиакомпаний и не угрожает свободной конкуренции с иностранными авиакомпаниями.

Об этом заявил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС прежде всего обязывает нас создать для наших граждан условия, которые имеют граждане ЕС, в том числе по доступности авиаперелетов.

Министерство инфраструктуры Украины прилагает усилия для обеспечения развития сети маршрутов авиационных перевозок между регионами страны и работает над выработкой механизма снижения стоимости таких перевозок.

С целью стимулирования развития авиаперевозок между регионами страны разработан и зарегистрирован в Верховной Раде Украины 12 ноября 2019 г в реестре. № 2425 проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно содействия развитию рынка внутренних перевозок авиационным транспортом».

Цель законопроекта – отнесение услуг по внутренним перевозкам пассажиров и/или грузов авиационным транспортом к операциям, подлежащим налогообложению по нулевой ставке налога на добавленную стоимость.

В настоящее время услуги по международным перевозкам пассажиров и/или грузов авиационным транспортом (в том числе по обслуживанию воздушных судов, выполняющих международные перевозки пассажиров и/или грузов авиационным транспортом) в соответствии с положениями Налогового кодекса Украины отнесены к операциям, подлежащим налогообложению по нулевой ставке налога на добавленную стоимость.

Реализация этого законопроекта позволит:

Увеличить доходность украинских авиационных перевозчиков, что будет способствовать дополнительному поступлению средств в государственный бюджет.

Создать конкурентные условия для участников этого рынка.

Увеличить объем уплаченных сборов за аэронавигационное обслуживание и государственных сборов в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях.

Уменьшить стоимость перевозок.

Уменьшить среднюю стоимость билета на 13,5%.

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