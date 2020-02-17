0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Финансовые учреждения готовятся отчитываться НБУ в тестовом режиме

Финансовые учреждения готовятся отчитываться НБУ в тестовом режиме

НБУ в рамках проекта “Сплит” начал подготовку к тестированию представления отчетности небанковскими финучреждениями в унифицированном формате.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Объем отчетности, периодичность ее представления и количество отчетных показателей будет соответствовать законодательству Украины и действующим нормативно-правовым актам регуляторов финансового рынка и не будет меняться до конца 2020 года.

Цель тестового представления отчетности – это должно помочь компаниям быстрее адаптироваться к изменениям в формате представления данных”, – говорится в сообщении.

Представление отчетности осуществляется через специальный ресурс Национального банка portal.bank.gov.ua, доступ к которому требует предварительной регистрации.

До 28 февраля 2020 года НБУ будет собирать актуальную информкцию о небанковских финучреждениях для регистрации на вебпортал.

Что нужно сделать. Каждому НФУ необходимо почтой отправить письмо на адрес Департамента статистики и отчетности НБУ в соответствии с шаблоном, доступном на сайте центробанка.

Письмо должно быть подписано руководителем и заверено печатью юридического лица (при наличии)”, – пояснили в Нацбанке.

С 1 марта 2020 года зарегистрированные финкомпании смогут в тестовом режиме подать отчетность в Нацбанк. Для этого на сайте НБУ будет размещен реестр тестовых отчетных показателей. Регистрация постепенно будет наполняться отчетными файлами, которые сейчас НФУ подают в Нацкомфинуслуг.

С 1 июня 2020 года на сайте будет размещен полный реестр отчетных показателей для НФУ.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля 2020 в рамках проекта “Сплит” Национальный банк начал выездные проверки небанковских финучреждений в соответствии с графиком, утвержденным Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
  • В целом за 2019 год департамент выездных проверок банков НБУ провел 50 плановых и 12 внеплановых проверок банков.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.