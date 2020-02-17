Финансовые учреждения готовятся отчитываться НБУ в тестовом режиме

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НБУ в рамках проекта “Сплит” начал подготовку к тестированию представления отчетности небанковскими финучреждениями в унифицированном формате.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
“Объем отчетности, периодичность ее представления и количество отчетных показателей будет соответствовать законодательству Украины и действующим нормативно-правовым актам регуляторов финансового рынка и не будет меняться до конца 2020 года.
Цель тестового представления отчетности – это должно помочь компаниям быстрее адаптироваться к изменениям в формате представления данных”, – говорится в сообщении.
Представление отчетности осуществляется через специальный ресурс Национального банка portal.bank.gov.ua, доступ к которому требует предварительной регистрации.
До 28 февраля 2020 года НБУ будет собирать актуальную информкцию о небанковских финучреждениях для регистрации на вебпортал.
Что нужно сделать. Каждому НФУ необходимо почтой отправить письмо на адрес Департамента статистики и отчетности НБУ в соответствии с шаблоном, доступном на сайте центробанка.
Письмо должно быть подписано руководителем и заверено печатью юридического лица (при наличии)”, – пояснили в Нацбанке.
С 1 марта 2020 года зарегистрированные финкомпании смогут в тестовом режиме подать отчетность в Нацбанк. Для этого на сайте НБУ будет размещен реестр тестовых отчетных показателей. Регистрация постепенно будет наполняться отчетными файлами, которые сейчас НФУ подают в Нацкомфинуслуг.
С 1 июня 2020 года на сайте будет размещен полный реестр отчетных показателей для НФУ.
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