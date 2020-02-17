Каждый второй украинец получает деньги из-за границы через ПриватБанк, а каждый третий - онлайн

Каждый второй денежный перевод, который украинцы получают из-за рубежа, выплачивается через онлайн-сервисы и кассы Приватбанка.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

В 2019 году с $ 2,2 млрд, которые, по данным НБУ, украинцы получили из-за рубежа, $ 1,16 млрд (3,5 млн переводов, на 10% больше относительно 2018 года) было выплачено именно через сервисы ПриватБанка.

Больше всего денежных переводов через ПриватБанк украинцы получили из США ($ 194 млн), Израиль ($ 169 млн), Италии ($ 107 млн), РФ ($ 97 млн) и Польши ($ 73 млн).

Также 62% переводов за границу украинцы отправляют с помощью сервисов ПриватБанка. Так, по данным НБУ, в течение 2019 года за пределы Украины было отправлено $ 398 млн (в эквиваленте), из них через ПриватБанк было переведено $ 247 млн. Чаще всего украинцы отправляют переводы в РФ ($ 70 млн), Грузию ($ 29 млн), Азербайджан ($ 17 млн), Китай ($ 15 млн) и Узбекистан ($ 12 млн).

При этом каждый третий получатель переводов из-за границы для зачисления средств пользуется цифровыми сервисами банка.

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