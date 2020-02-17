В Кривом Роге разоблачили подрядчиков в хищении почти 10 млн грн при строительстве автодорог (фото)

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Правоохранители блокировали схему завладения государственными средствами, выделенными на проведение ремонта автомобильных дорог на территории Днепропетровской области.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным следствия, представители одной из подрядных коммерческих структур, осуществляющих капитальный ремонт автодорог в Кривом Роге, наладили механизм присвоения бюджетных денег.
Для реализации противоправной схемы подрядчики вносили в бухгалтерскую и техническую документации ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и использованных материалов. По предварительным оценкам специалистов, сделка нанесла ущерб государству на общую сумму почти 10 млн гривен.
Фото: ssu.gov.ua
Во время обысков по месту расположения производственных мощностей и офисных помещений фирмы-подрядчика правоохранители обнаружили документальные материалы и черновую бухгалтерию, подтверждающие противоправную деятельность.
Фото: ssu.gov.ua
Сейчас руководителю коммерческой структуры объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к сделке.
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