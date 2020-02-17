Шулявский мост планируют полностью достроить до лета - Кличко (фото)

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Шулявский путепровод планируют полностью достроить до начала лета.
Об этом в эфире телеканала «Украина-24» заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.
Впрочем он отметил, что до сих пор не решена проблема с демонтажем пятого цеха завода «Большевик», на месте которого должен быть один из съездов с моста. И Фонд госимущества требует за цех от столицы 700 млн грн.
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Фото: kiev.klichko.org
«Главная проблема в достройке Шулявского путепровода – пятый цех завода «Большевик». Он давно не работает, полуразрушенный. И там сегодня продают секонд-хенд. Сам завод “Большевик” длжен городу более 200 миллионов платы за землю. Что же делает Фонд госимущества? Там говорят, что город может его купить за 700 миллионов! Я спрашиваю, чтобы снести эти сараи, надо платить такие деньги?! – отметил Виталий Кличко. – Такой подход – это ограбление жителей Киева. Если Фонд Госимущества не передаст на баланс города пятый цех, я буду обращаться к киевлянам тоже давить на эту структуру. Для нас главное – вовремя завершить важный инфраструктурный объект, что улучшит трафик в городе».
Фото: kiev.klichko.org
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