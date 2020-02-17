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"Укрпочта" ищет альтернативные способы доставки посылок из Китая

"Укрпочта" ищет альтернативные способы доставки посылок из Китая

“Укрпочта” продолжит доставлять посылки из охваченного коронавирусом Китая и ищет альтернативные пути доставки отправлений в Украину.

Об этом в эфире телеканала “Украина.24” заявил генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смелянский.

По его словам, на сегодня получение посылок из Китая является безопасным и коронавирус не остается на отправлениях.

“Мы каждое утро получаем бюллетень, что это безопасно принимать или не принимать. Поэтому еще раз: вирус не остается на посылках”, – подчеркнул Смелянский.

По его словам, “Укрпочта” ищет альтернативные пути доставки посылок из Китая в Украину.

“Укрпочта” стала второй в мире в этом году по темпам роста объемов из Китая. И мы продолжаем их (отправления, – ред.) получать… Мы их доставляем, но прорабатываем альтернативные пути, потому что пассажирские самолеты прекращают летать. Мы работаем с нашими партнерами с других почт мира. Арендуем грузовые самолеты, которые летят в страны Европы, а мы оттуда грузовиками доставляем в Украину”, – отметил Смелянский.

Напомним, ранее Finance.ua сообщал, что АО “Укрпочта” временно прекратило отправлять все виды посылок в Китай.

По материалам РБК-Украина
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