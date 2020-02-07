Ученые выяснили, как долго коронавирус может жить на одежде

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Китайский коронавирус COVID-19 может жить на неодушевленных предметах больше недели. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного в The Journal of Hospital Infection.
Сообщается, что ученые исследовали коронавирусы SARS и MERS, геномы которых схожи с новым COVID-19. В результате исследования выяснилось, что патогенные микроорганизмы человека могут сохраняться на различных материалах и поверхностях (алюминий, дерево, бумага, пластик, стекло и т. д.) и оставаться заразными при комнатной температуре до девяти дней.
“Низкая температура и высокая влажность воздуха еще больше увеличивают срок их жизни”, – отметил врач Гюнтер Кампф из Университетской больницы Грайфсвальда.
Чтобы уменьшить распространение коронавирусов в целом, авторы исследования рекомендуют больницам тщательно дезинфицировать поверхности различными растворами, приготовленными из гипохлорита натрия, перекиси водорода или этанола.
При этом отмечается, что до сих пор неясно, может ли человек заразиться COVID-19 от различных предметов, поскольку о вирусе на сегодняшний день известно очень мало.
Напомним, сегодня в Китае заявили, что чаще всего инфицирование коронавирусом COVID-19 происходит воздушно-капельным путем. Ранее в Гонконге после выявления сразу нескольких больных в одном жилом комплексе, выдвинули новую версию распространение коронавируса – по канализационным трубам.
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