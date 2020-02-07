0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 110 0

Ученые выяснили, как долго коронавирус может жить на одежде

Ученые выяснили, как долго коронавирус может жить на одежде

Китайский коронавирус COVID-19 может жить на неодушевленных предметах больше недели. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного в The Journal of Hospital Infection.

Сообщается, что ученые исследовали коронавирусы SARS и MERS, геномы которых схожи с новым COVID-19. В результате исследования выяснилось, что патогенные микроорганизмы человека могут сохраняться на различных материалах и поверхностях (алюминий, дерево, бумага, пластик, стекло и т. д.) и оставаться заразными при комнатной температуре до девяти дней.

“Низкая температура и высокая влажность воздуха еще больше увеличивают срок их жизни”, – отметил врач Гюнтер Кампф из Университетской больницы Грайфсвальда.

Чтобы уменьшить распространение коронавирусов в целом, авторы исследования рекомендуют больницам тщательно дезинфицировать поверхности различными растворами, приготовленными из гипохлорита натрия, перекиси водорода или этанола.

При этом отмечается, что до сих пор неясно, может ли человек заразиться COVID-19 от различных предметов, поскольку о вирусе на сегодняшний день известно очень мало.

Напомним, сегодня в Китае заявили, что чаще всего инфицирование коронавирусом COVID-19 происходит воздушно-капельным путем. Ранее в Гонконге после выявления сразу нескольких больных в одном жилом комплексе, выдвинули новую версию распространение коронавируса – по канализационным трубам.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.