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К программе "Доступные кредиты 5-7-9%" присоединились 3 частных банка

К программе "Доступные кредиты 5-7-9%" присоединились 3 частных банка

Совет Фонда развития предпринимательства, который администрирует программу “Доступные кредиты 5-7-9%”, принял решение удовлетворить заявки АО АКБЛЬВОВ”, АО “Кредобанк” и АО “ПУМБ”.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Вскоре клиенты новых учреждений-партнеров смогут воспользоваться условиями программы”, – заявил директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Министерства финансов Руслан Гашев.

Сейчас воспользоваться программой дешевого кредитования можно, обратившись в 7 банков: Ощадбанк, Приватбанк, “Укргазбанк”, “Укрэксимбанк”, Банка “Львов”, “Кредобанк“и “ПУМБ”.

Справка Finance.ua

  • Президент Владимир Зеленский подписал закон №2589, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса.
  • Предусматривается: выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места;
  • под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ее на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника);
  • под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн;
    сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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