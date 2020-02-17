К программе "Доступные кредиты 5-7-9%" присоединились 3 частных банка

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Совет Фонда развития предпринимательства, который администрирует программу “Доступные кредиты 5-7-9%”, принял решение удовлетворить заявки АО АКБ “ЛЬВОВ”, АО “Кредобанк” и АО “ПУМБ”.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
“Вскоре клиенты новых учреждений-партнеров смогут воспользоваться условиями программы”, – заявил директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Министерства финансов Руслан Гашев.
Сейчас воспользоваться программой дешевого кредитования можно, обратившись в 7 банков: Ощадбанк, Приватбанк, “Укргазбанк”, “Укрэксимбанк”, Банка “Львов”, “Кредобанк“и “ПУМБ”.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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