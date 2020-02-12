Кабмин планирует за 5 лет создать 200 тысяч новых рабочих мест в селах

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За ближайшие 5 лет Кабмин планирует создать 200 тысяч новых рабочих мест на селе и выровнять уровень оплаты труда в городах и селах.
Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в FACEBOOK.
“Украинские села должны быть богатыми. Еще одна цель, которую правительство вместе с парламентом готовы воплощать. Мы планируем выровнять уровень заработной платы по среднему уровню по стране – с 85% до 100%”, – подчеркнул министр.
По его словам, до 2024 года для жителей села откроют больше возможностей для развития через:
“Для развития села важна реформа рынка труда, которая позволит защитить права людей. Мы стремимся легализовать и уменьшить бюрократию по тем видам трудовых отношений (например, сезонные работы), которые сейчас, по факту, вне правового поля. Украинское село будет успешным тогда, когда люди будут успешными и богатыми”, – добавил Милованов.
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