0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

Кабмин планирует за 5 лет создать 200 тысяч новых рабочих мест в селах

Кабмин планирует за 5 лет создать 200 тысяч новых рабочих мест в селах

За ближайшие 5 лет Кабмин планирует создать 200 тысяч новых рабочих мест на селе и выровнять уровень оплаты труда в городах и селах.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в FACEBOOK.

“Украинские села должны быть богатыми. Еще одна цель, которую правительство вместе с парламентом готовы воплощать. Мы планируем выровнять уровень заработной платы по среднему уровню по стране – с 85% до 100%”, – подчеркнул министр.

По его словам, до 2024 года для жителей села откроют больше возможностей для развития через:

  • привлечение прямых инвестиций в сельское хозяйство;
  • увеличение перечня программ господдержки;
  • создание специального фонда;
  • бизнес-инкубаторы для 5000 участников, которые готовы создавать малые и средние предприятия;
  • новые механизмы для кооперации;
  • поддержку производителей органической продукции;
  • мероприятия ОТГ для повышения комфорта жителей.

“Для развития села важна реформа рынка труда, которая позволит защитить права людей. Мы стремимся легализовать и уменьшить бюрократию по тем видам трудовых отношений (например, сезонные работы), которые сейчас, по факту, вне правового поля. Украинское село будет успешным тогда, когда люди будут успешными и богатыми”, – добавил Милованов.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет Министров Украины намерен в текущем году создать 200 тысяч новых легальных рабочих мест”:https://news.finance.ua/ru/news/-/465462/cherez-pyat-rokiv-miljon-kabmin-obitsyaye-stvoryuvaty-robochi-mistsya.
  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12 264 гривны.
  • Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн (около 170 евро). Это на 550 грн выше, чем в 2019 году.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.