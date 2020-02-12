Кабмин планирует за 5 лет создать 200 тысяч новых рабочих мест в селах

За ближайшие 5 лет Кабмин планирует создать 200 тысяч новых рабочих мест на селе и выровнять уровень оплаты труда в городах и селах.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в FACEBOOK.

“Украинские села должны быть богатыми. Еще одна цель, которую правительство вместе с парламентом готовы воплощать. Мы планируем выровнять уровень заработной платы по среднему уровню по стране – с 85% до 100%”, – подчеркнул министр.

По его словам, до 2024 года для жителей села откроют больше возможностей для развития через:

привлечение прямых инвестиций в сельское хозяйство;

увеличение перечня программ господдержки;

создание специального фонда;

бизнес-инкубаторы для 5000 участников, которые готовы создавать малые и средние предприятия;

новые механизмы для кооперации;

поддержку производителей органической продукции;

мероприятия ОТГ для повышения комфорта жителей.

“Для развития села важна реформа рынка труда, которая позволит защитить права людей. Мы стремимся легализовать и уменьшить бюрократию по тем видам трудовых отношений (например, сезонные работы), которые сейчас, по факту, вне правового поля. Украинское село будет успешным тогда, когда люди будут успешными и богатыми”, – добавил Милованов.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет Министров Украины намерен в текущем году создать 200 тысяч новых легальных рабочих мест”:https://news.finance.ua/ru/news/-/465462/cherez-pyat-rokiv-miljon-kabmin-obitsyaye-stvoryuvaty-robochi-mistsya.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12 264 гривны.