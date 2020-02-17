Жилье за бесценок: в Днепре мошенники "развели" людей на 10 миллионов

В Днепре преступная группа в составе четырех женщин подозревается в 20 эпизодах мошенничеств, совершенных с 2012 года.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

«Полицейские разоблачили мошенническую схему, по которой злоумышленницы предлагали людям якобы стать участником государственной программы и получить социальное жилье в новостройках городов Днепр и Киев», – говорится в сообщении.

Сотрудники управления уголовного розыска установили жительницу г. Днепра, организатора мошеннической схемы. 14 февраля оперативники и следователи под процессуальным руководством прокуратуры провели обыски по месту проживания фигуранток. У них изъяли вещественные доказательства, в частности печать и поддельные документы от различных государственных учреждений с информацией о положительном рассмотрении вопроса о кредитовании недвижимости в рамках государственных программ о доступном жилье.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.