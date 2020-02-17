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Рабочие визы в Великобританию: какие правила хотят изменить

Рабочие визы в Великобританию: какие правила хотят изменить

Великобритания запретит въезд лицам, не владеющим английским, а также неквалифицированным работникам без опыта.

Правительство Великобритании намерено последовать примеру Австралии и ввести балльную систему для желающих получить работу в стране. Претендентам нужно будет заработать определенное количество баллов, которые будут начисляться по таким критериям, как: знание языка, квалификация и опыт работы.

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Для тех, кто едет в Британию с намерением работать, также установлен нижний порог для заработной платы – он составляет £25 600 ($33 000), но может опускаться до £20 480 ($26 600) в отраслях с нехваткой квалифицированных кадров.

С помощью новой миграционной системы Великобритания «закроет поток дешевой, иностранной низкоквалифицированной рабочей силы», заявила министр внутренних дел Прити Пател.

Новые правила закрывают въезд в Британию для самозанятых, например, для польских сантехников или румынских строителей.

При этом закон не коснется артистов и спортсменов, приезжающих на выступления и соревнования.

С критикой этого предложения выступили промышленники, которые опасаются, что новые правила приведут к «ужасным» последствиям и закрытию фабрик.

По материалам Mind
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