Рабочие визы в Великобританию: какие правила хотят изменить

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Великобритания запретит въезд лицам, не владеющим английским, а также неквалифицированным работникам без опыта.
Правительство Великобритании намерено последовать примеру Австралии и ввести балльную систему для желающих получить работу в стране. Претендентам нужно будет заработать определенное количество баллов, которые будут начисляться по таким критериям, как: знание языка, квалификация и опыт работы.
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Для тех, кто едет в Британию с намерением работать, также установлен нижний порог для заработной платы – он составляет £25 600 ($33 000), но может опускаться до £20 480 ($26 600) в отраслях с нехваткой квалифицированных кадров.
С помощью новой миграционной системы Великобритания «закроет поток дешевой, иностранной низкоквалифицированной рабочей силы», заявила министр внутренних дел Прити Пател.
Новые правила закрывают въезд в Британию для самозанятых, например, для польских сантехников или румынских строителей.
При этом закон не коснется артистов и спортсменов, приезжающих на выступления и соревнования.
С критикой этого предложения выступили промышленники, которые опасаются, что новые правила приведут к «ужасным» последствиям и закрытию фабрик.
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