Кабмин утвердил Положение об Офисе финконтроля: чем будет заниматься новый орган

Кабмин утвердил Положение об Офисе финансового контроля, в котором определяются основные задачи, функции и полномочия нового органа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что Офис финконтроля будет осуществлять контрольные мероприятия в министерствах, других органах исполнительной власти, государственных фондах, фондах общеобязательного государственного социального страхования, бюджетных учреждениях и субъектах хозяйствования государственного сектора экономики.

А также – на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые получают (получали) средства из бюджетов всех уровней, госфондов и фондов общеобязательного государственного социального страхования или используют (использовали) государственное или коммунальное имущество.

“Контрольные мероприятия также будут осуществляться в субъектах хозяйственной деятельности независимо от формы собственности по решению суда, принятому в уголовном производстве”, – говорится в сообщении.

Офис финансового контроля, в частности, будет отвечать за проверку:

использования и сохранения государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, в том числе целевого, эффективного и результативного использования средств государственного бюджета и местных бюджетов;

соблюдения законодательства на всех стадиях бюджетного процесса по государственному и местных бюджетах;

соблюдения законодательства о закупках;

целевого использования и своевременного возврата кредитов (займов), полученных под государственные (местные) гарантии;

реализации инвестиционных проектов, других проектов (программ), которые поддерживаются международными организациями;

законности и правомерности расходов бенефициаров (партнеров) в рамках выполнения совместных операционных программ приграничного и трансграничного сотрудничества;

состояния и достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

В Минфине добавляют, что в Положении предусмотрена реализация института финансовой аналитики – проведение анализа рисков по управлению ресурсами государства с последующим осуществлением контрольных мероприятий по высокорисковым операциям.

“Это позволит двигаться к автоматизации процессов и обработки информации в информационно-аналитических системах Офиса финконтроля. Повысится качество выполнения задач, сократится время на сбор, обработку и анализ информации о деятельности подконтрольных учреждений, а приоритет деятельности перейдет к обеспечению своевременного реагирования на проблемные вопросы соблюдения законодательства”, – добавили в ведомстве.