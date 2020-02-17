Андрей Попов: обязательный аудит 2019/2020. О годах и категориях крупных или средних предприятий

В 2018 году в законодательство о бухгалтерском учете и аудите в Украине были внесены некоторые существенные изменения. Нововведения коснулись большого количества компаний, относящихся к категории средних и крупных.

Таким организациям необходимо провести обязательный аудит финансовой отчетности за 2019 год, а компаниям, относящимся к категории крупных, также необходимо перейти на составление отчетности по МСФО.

Про риски, угрожающие предприятиям за непроведение обязательного аудита, мы писали в статье об Обязательном аудите за 2019 год: как избежать санкций и штрафов. Ниже более подробно об этом.

Существенные изменения, принятые в законодательстве о бухгалтерском учете и аудите в Украине, коснулись большого количества компаний, относящихся к категории средних и крупных.

В этом материале хотел бы описать санкции, которые могут угрожать компаниям за нарушения, связанные с непубликацией финансовой отчетности и аудиторского заключения по требованиям нового законодательства.

Сразу отмечу, что штрафы сами по себе не являются столь существенными. Более весомый риск для крупных предприятий – непринятие налоговой декларации за 2019 год и следующих, если они были составлены на основе финансового результата по НП(С)БО, а не по МСФО, и не подтверждены внешним аудитором. Для средних предприятий, особенно с иностранным капиталом, может быть важен сам факт нарушения местного комплаенса. Итак:

1. Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» 996-XIV в редакции от 16.11.2018 никаких санкций для предприятий не содержит.

2. Вопрос санкций/штрафов за нарушение регулируется Законом «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» №2258-VIII от 21.12.2017.

3. Этот Закон дополняет КУАП (Кодекс Украины об административных правонарушениях) статьей 163-16. Эта норма вступила в силу с 01.01.2019.

“Статья 163-16. Нарушение порядка обнародования финансовой отчетности или консолидированной финансовой отчетности. Нарушение порядка обнародования финансовой отчетности или консолидированной финансовой отчетности вместе с аудиторским отчетом влечет за собой наложение штрафа от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан* (то есть от 17 000 до 34 000 грн).

Повторное нарушение, предусмотренное частью первой этой статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию в текущем году, влечет за собой штраф от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 34 000 до 51 000 грн)”.

*_Необлагаемый минимум доходов граждан = 17 грн._

4. Важ ный момент. Если компания не устраняет свое нарушение (то есть не готовит отчетность по МСФО и не проводит аудит) в течение срока, указанного в предписании надзорного органа, его могут оштрафовать повторно.

5. Надзорный орган, который будет регулировать эти нарушения, указан в Законе об аудите.

“Статья 244-22. Орган общественного надзора за аудиторской деятельностью.

Орган общественного надзора за аудиторской деятельностью рассматривает дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка обнародования финансовой отчетности или консолидированной финансовой отчетности вместе с аудиторским отчетом (статья 163-16, кроме совершения нарушений банками, небанковскими финансовыми учреждениями и эмитентами, ценные бумаги которых допущены к торгам на фондовых биржах или за ценными бумагами которых осуществлено публичное предложение профессиональными участниками фондового рынка), предоставление аудитором, в случаях определенных законом, информации в Орган общественного надзора за аудиторской деятельностью (статья 166-26)”.

То есть Орган общественного надзора за аудиторской деятельностью (ОСНАД) будет штрафовать за нарушения все компании, подпадающие под обязательный аудит (неважно, крупные они или средние), кроме:

банков (за ними по-прежнему присматривает НБУ );

); финансовых учреждений, как, например, страховые и лизинговые компании (надзиратель – Нацкомфинуслуг);

публичных акционерных обществ, КУА (за ними по-прежнему присматривает НКЦБФР ).

Напомню, что *к категории средних относят предприятия, которые отвечают 2-м критериям из 3-х: выручка 8-40 млн евро, активы 4-20 млн евро, количество персонала 50-250 человек.

К категории крупных относятся те, которые имеют выручку более 40 млн евро, активы более 20 млн евро, персонал более 250 человек. Показатели выручки и активов берутся на дату составления отчетности за год, предшествующий отчетному (строка 2000 отчета о прибылях и убытках, строка 1300 баланса соответственно) по среднегодовому курсу евро, количество персонала рассчитывается, исходя из среднегодового показателя за год, предшествующий отчетному, по форме 1.

Достаточно распространено мнение, что для попадания в ту или иную категорию предприятию необходимо соответствовать критериям два года, а не один.

Особенно критичным этот вопрос является для крупных предприятий, учитывая необходимость перехода на МСФО и более высокие требования к аудиту компаний, представляющих общественный интерес.

И действительно, Закон “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине” № 996-XIV в редакции от 16.11.2018, после перечисления соответствующих категорий компаний (ст. 2 п. 2), указывает на следующее:

Если предприятие одной из приведенных категорий по показателям годовой финансовой отчетности в течение двух лет подряд не соответствует приведенным критериям, оно относится к соответствующей категории предприятий.

Однако, в Законе № 996-XIV достаточно четко указано, что этот абзац, условно говоря – на “выход” из темы, а не на “вход” в нее.

Критерии попадания (“входа”) в соответствующую категорию предприятия (микро-, малое, среднее, крупное) несколько раз указаны в самом перечне категорий.

В Законе четко указано, что для анализа критериев берутся показатели “на дату составления годовой Финансовой отчетности за год, предшествующий отчетному…”

Обратите внимание – не за два предыдущих года, а за год, предшествующий отчетному!

Таким образом, если ваше предприятие по показателям на 31.12.2018 относится к категории крупных, а, например, на 31.12.2019 и 31.12.2020 – уже средних, то вы отчитываетесь и за 2019, и за 2020 как крупное предприятие, и только в 2021 уже можно отчитываться как среднее.

Если же, например, на 31.12.2019 предприятие стало средним, а на 31.12.2020 – снова крупным, то, соответственно, это “единовременное” выпадение из категории не принимается во внимание, и предприятие все время продолжает отчитываться как крупное. Это, по крайней мере, если выполнять нормы Закона.

К компаниям, которые единовременно вышли в высшую категорию, но не перешли на соответствующую отчетность с проведением обязательного аудита, возможно лояльное отношение со стороны регуляторов. В частности, для крупных компаний может быть аргументом тот факт, что для составления отчетности по МСФО необходимо потратить немалые ресурсы, кроме того, первая отчетность по МСФО, согласно IFRS 1, должна содержать два полных года (отчетный период и сравнительный).

Подпадает ли компания под исключение из правил – руководителю лучше заранее узнать у своего регулятора – прежде всего, у налоговых органов.

Андрей Попов, партнер Kreston GCG