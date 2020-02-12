Кабмин создал координационный центр по вопросам промышленности

Кабинет Министров на заседании в среду решил создать координационный центр по вопросам промышленности.

На сайте Минэкономики говорится, что его задача – “подготовка эффективных решений, способствующих развитию отечественной промышленности, рост промышленного производства, создание новых рабочих мест”.

В состав координационного центра вошли представители центральных органов исполнительной власти – Минфина, Мининфраструктуры, Минэкоэнерго, Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, Госкомстата.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства, опубликовал проект решения. В нем говорится, что Координационный центр фактически заменит Национальный комитет по развитию промышленности, созданный Кабмином Владимира Гройсмана.

Координационный центр будет временным консультационно-совещательным органом. Его заседания будут проводиться по решению председателя по необходимости, но не реже двух раз в год.