Новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате НДС - Варланов

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В Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате налога на добавленную стоимость. Об этом говорится в постановлении №1165.
Об этом Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил на своей странице в FACEBOOK.
Что это дает:
Система мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных уже доказала свою эффективность, предупредив многомиллиардные мошенничества с НДС, и обеспечила ритмичное возмещения экспортерам. В бюджете остались десятки миллиардов гривен, которые могли бы оказаться в карманах мошенников.
“Параллельно мы активно сотрудничаем с СБУ, ГБР, ГФС и другими правоохранительными органами, чтобы обеспечить комплексную и наиболее эффективную борьбу с мошенническими схемами”, – отметил он.
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