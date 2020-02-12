Новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате НДС - Варланов

В Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате налога на добавленную стоимость. Об этом говорится в постановлении №1165.

Об этом Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил на своей странице в FACEBOOK.

Что это дает:

Автоматически, на основе четких критериев, определить тех, кто пытается уклоняться от уплаты налогов.

Постановление предоставляет больше возможностей налогоплательщикам для защиты своих прав.

Улучшает налоговое поведение других налогоплательщиков, которые знают, что сомнительные операции с махинаторами – это путь к блокировке накладных.

Система мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных уже доказала свою эффективность, предупредив многомиллиардные мошенничества с НДС, и обеспечила ритмичное возмещения экспортерам. В бюджете остались десятки миллиардов гривен, которые могли бы оказаться в карманах мошенников.

“Параллельно мы активно сотрудничаем с СБУ, ГБР, ГФС и другими правоохранительными органами, чтобы обеспечить комплексную и наиболее эффективную борьбу с мошенническими схемами”, – отметил он.

Справка Finance.ua:

В Украине предлагают уменьшить размер основной ставки НДС с 20% до 15% в течение пяти лет. Соответствующий законопроект № 2757-1 был зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Предлагают уменьшать размер налога следующим образом:

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно ставка налога – 19%;

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно – 18%;

с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно – 17%;

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно – 16%;

с 1 января 2025 года – 15%.

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