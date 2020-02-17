Украина готова поставлять нефть в Беларусь

Украина готова к транзиту нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

Соответствующее заявление сделал посол Украины Игорь Кизим.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры. В прошлом месяце стороны собирали рабочую группу по вопросам топливно-энергетического комплекса. Если Беларусь подаст заявление, Украина готова быстро рассмотреть его.

Кизим добавил, что поставки могут состояться железнодорожным транспортом или по трубопроводу “Одесса – Броды”.

Стоит отметить, что в начале 2020 года компании РФ из-за отсутствия подписанных контрактов перестали поставлять нефть в Беларусь.