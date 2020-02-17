0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

Украина готова поставлять нефть в Беларусь

Украина готова поставлять нефть в Беларусь

Украина готова к транзиту нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

Соответствующее заявление сделал посол Украины Игорь Кизим.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры. В прошлом месяце стороны собирали рабочую группу по вопросам топливно-энергетического комплекса. Если Беларусь подаст заявление, Украина готова быстро рассмотреть его.

Кизим добавил, что поставки могут состояться железнодорожным транспортом или по трубопроводу “Одесса – Броды”.

Стоит отметить, что в начале 2020 года компании РФ из-за отсутствия подписанных контрактов перестали поставлять нефть в Беларусь.

По материалам Вголос
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.