Украина готова поставлять нефть в Беларусь

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Украина готова к транзиту нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.
Соответствующее заявление сделал посол Украины Игорь Кизим.
По его словам, сейчас продолжаются переговоры. В прошлом месяце стороны собирали рабочую группу по вопросам топливно-энергетического комплекса. Если Беларусь подаст заявление, Украина готова быстро рассмотреть его.
Кизим добавил, что поставки могут состояться железнодорожным транспортом или по трубопроводу “Одесса – Броды”.
Стоит отметить, что в начале 2020 года компании РФ из-за отсутствия подписанных контрактов перестали поставлять нефть в Беларусь.
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