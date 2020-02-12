Правительство повысило штрафы за злоупотребления облэнерго при подключении к электросетям

Кабинет Министров Украины принял решение повысить ответственность операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго) за затягивания решений о подключении к электросетям.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Операторы систем распределения (ОСР) в Украине являются естественными монополистами, ведь именно от их решения зависит, удастся ли инвестору подключиться к электросетям для того, чтобы начать свою деятельность.

«Иногда они выставляют завышенную плату за подключение к электросетям. Кроме того, порой требуют от бизнеса взятки, угрожая затянуть рассмотрение документов до бесконечности», — отметил Гончарук.

Причина повышения. Премьер-министр считает, что из-за коррупции в сфере подключения к электросетям инвесторы не желают открывать новые мощности в регионах Украины, что негативно влияет на местные бюджеты.

Что сделают. Правительство усиливает ответственность ОСР за такие действия, в частности через повышение размеров штрафных санкций.

Усилят контроль за использованием собранных от потребителей средств. Они будут идти на развитие электросетей, а не на личные нужды владельцев облэнерго.

Справка Finance.ua:

24 октября 2019 года правительство приняло постановление, которым упростило условия подключения к электросетям.