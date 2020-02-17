0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Можно ли получить статус безработного и получать пособие, если увольнение было по соглашению сторон

Можно ли получить статус безработного и получать пособие, если увольнение было по соглашению сторон

Если увольнение с работы состоялось по соглашению сторон, то человек сможет получить статус безработного и получать пособие по безработице.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.

“Статус безработного предоставляется лицам, указанным в части первой статьи 43 Закона Украины “О занятости населения”, с первого дня регистрации в территориальном органе на основании заявления при отсутствии подходящей работы, подбор которой ведется в соответствии со статьей 46 указанного Закона”, – говорится в сообщении.

При этом лицам, уволенным с последнего места работы по соглашению сторон, продолжительность выплаты пособия по безработице сокращается на 90 календарных дней.

Как получить пособие по безработице:

  • встать на учет в центре занятости и получить статус безработного;
  • процедура постановки на учет на биржу труда и получения статуса безработного предусматривает сбор всех необходимых документов и обращение в ближайший ЦЗ.

Кто может получить пособие по безработице:

  • помощь положена только гражданам, получившим официальный статус безработного;
  • лица трудоспособного возраста до назначения пенсии (в частности на льготных условиях или по выслуге лет), которые из-за отсутствия работы не имеют заработка, готовы и способны приступить к трудовой деятельности;
  • лица, моложе 16 лет, которые работали и были уволены в связи с прекращением или перепрофилированием предприятий, сокращением количества штата;
  • инвалиды, которые не достигли пенсионного возраста и получают пенсию по инвалидности или социальную помощь.

Справка Finance.ua:

  • Пособие по безработице на начало февраля в Киеве получают более 8 тыс. человек.
  • В государственной службе занятости стартовал новый проект для трудоустройства украинцев – Образовательный портал государственной службы занятости.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.