Можно ли получить статус безработного и получать пособие, если увольнение было по соглашению сторон

Если увольнение с работы состоялось по соглашению сторон, то человек сможет получить статус безработного и получать пособие по безработице.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.

“Статус безработного предоставляется лицам, указанным в части первой статьи 43 Закона Украины “О занятости населения”, с первого дня регистрации в территориальном органе на основании заявления при отсутствии подходящей работы, подбор которой ведется в соответствии со статьей 46 указанного Закона”, – говорится в сообщении.

При этом лицам, уволенным с последнего места работы по соглашению сторон, продолжительность выплаты пособия по безработице сокращается на 90 календарных дней.

Как получить пособие по безработице:

встать на учет в центре занятости и получить статус безработного;

процедура постановки на учет на биржу труда и получения статуса безработного предусматривает сбор всех необходимых документов и обращение в ближайший ЦЗ.

Кто может получить пособие по безработице:

помощь положена только гражданам, получившим официальный статус безработного;

лица трудоспособного возраста до назначения пенсии (в частности на льготных условиях или по выслуге лет), которые из-за отсутствия работы не имеют заработка, готовы и способны приступить к трудовой деятельности;

лица, моложе 16 лет, которые работали и были уволены в связи с прекращением или перепрофилированием предприятий, сокращением количества штата;

инвалиды, которые не достигли пенсионного возраста и получают пенсию по инвалидности или социальную помощь.

Справка Finance.ua:

Пособие по безработице на начало февраля в Киеве получают более 8 тыс. человек.

По данным Минэкономразвития, уровень безработицы в Украине остается высоким по сравнению с другими европейскими странами.

В государственной службе занятости стартовал новый проект для трудоустройства украинцев – Образовательный портал государственной службы занятости.

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