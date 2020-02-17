Можно ли получить статус безработного и получать пособие, если увольнение было по соглашению сторон

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Если увольнение с работы состоялось по соглашению сторон, то человек сможет получить статус безработного и получать пособие по безработице.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.
“Статус безработного предоставляется лицам, указанным в части первой статьи 43 Закона Украины “О занятости населения”, с первого дня регистрации в территориальном органе на основании заявления при отсутствии подходящей работы, подбор которой ведется в соответствии со статьей 46 указанного Закона”, – говорится в сообщении.
При этом лицам, уволенным с последнего места работы по соглашению сторон, продолжительность выплаты пособия по безработице сокращается на 90 календарных дней.
Как получить пособие по безработице:
Кто может получить пособие по безработице:
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