Что делать, если номерной знак авто утерян или украден (инфографика)

В МВД сообщили, что делать, если номерной знак вашего транспортного средства утерян или украден.

Об этом сообщает Главный сервисный центр.

Что нужно сделать – обратиться в территориальный сервисный центр МВД.

Какие документы нужны:

паспорт;

идентификационный код владельца транспортного средства;

свидетельство о регистрации ТС;

справка из Национальной полиции (в случае кражи номерного знака).

Администратор проведет перерегистрацию вашего транспортного средства и выдаст новые номерные знаки.

Справка Finance.ua:

6 февраля состоялась презентация мобильного приложения “Дія” – оно доступно в Apple Store и Google Play.

Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт. 9 млн украинцев могут пользоваться водительскими удостоверениями и свидетельствами о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

В течение следующих 3 лет планируется перевести в электронный формат все государственные услуги.

Вид цифровых водительских прав в Украине.

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