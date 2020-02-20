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Что делать, если номерной знак авто утерян или украден (инфографика)

Что делать, если номерной знак авто утерян или украден (инфографика)

В МВД сообщили, что делать, если номерной знак вашего транспортного средства утерян или украден.

Об этом сообщает Главный сервисный центр.

Что нужно сделать – обратиться в территориальный сервисный центр МВД.

Какие документы нужны:

  • паспорт;
  • идентификационный код владельца транспортного средства;
  • свидетельство о регистрации ТС;
  • справка из Национальной полиции (в случае кражи номерного знака).

Что делать, если украли документы

Администратор проведет перерегистрацию вашего транспортного средства и выдаст новые номерные знаки.

Справка Finance.ua:

  • 6 февраля состоялась презентация мобильного приложения “Дія” – оно доступно в Apple Store и Google Play.
  • Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт. 9 млн украинцев могут пользоваться водительскими удостоверениями и свидетельствами о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.
  • В течение следующих 3 лет планируется перевести в электронный формат все государственные услуги.

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По материалам Finance.UA
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