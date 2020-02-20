Что делать, если номерной знак авто утерян или украден (инфографика)

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В МВД сообщили, что делать, если номерной знак вашего транспортного средства утерян или украден.
Об этом сообщает Главный сервисный центр.
Что нужно сделать – обратиться в территориальный сервисный центр МВД.
Какие документы нужны:
Администратор проведет перерегистрацию вашего транспортного средства и выдаст новые номерные знаки.
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