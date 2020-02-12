Межбанк: доллар больше "топтался на месте"

Вторник на валютном рынке прошел динамичнее, чем “полуспящий” понедельник, который был запрограммированно вялым из-за расчетов по доллару 17-го числа на условиях ТОМ. Но особо 18 февраля на межбанке не порадовало ни Нацбанк, ни клиентов, ни банки.

Формально за день доллар вырос с 24,38/24,41 до 24,44/24,455 гривен, хотя по словам участников рынка больше “топтался на месте”. Косвенно об этом говорит и фактически сохранение на том же уровне справочных и официальных курсов Нацбанка за вчера и сегодня в пределах 24,44 гривен за доллар.

Хотя начиналось все для нацвалюты хорошо, и стартовали торги с уровня 24,38/24,41 гривен за доллар, что было изначально ниже вчерашнего закрытия 24,40/24,43.

Но перенесенные на вторник сделки клиентов, которые не хотели вчера работать на ТОМе – быстро восстановили утраченные позиции американской валюты.

Уже к 11 часам произошла коррекция курса до отметки 24,42/24,44 гривен, а к 12:00 доллар и вовсе вырос за счет роста спроса на валюту – до отметки 24,44/24,47.

И хотя значительная часть клиентов ждала выхода на рынок регулятора с очередной интервенцией по покупке валюты в резервы – ее не произошло. Нацбанку просто было нечего особо выкупать.

К обеду курс остановился на отметке 24,44/24,46 гривен за доллар, а после обеда к 15:00 чуть вырос – до 24,445/24,465. К завершению сессии котировки остановились на уровне 24,44/24,455 и уже особо не двигались вплоть до 17 часов.

Главные события 18 февраля на межбанке:

1) Доллар с утренних 24,38/24,41 гривен подорожал до 24,44/24,455 к завершению сессии;

2) Нацбанк сегодня не выходил на межбанк ни в более публичном формате аукциона, ни через Matching;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,4435 гривен, а официальный на 19 февраля составил 24,4431 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,44 / 24,46

евро – 26,43 / 26,45

российский рубль – 0,3830 / 0,3834

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0822 / 1,0824

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на Youtube-канале Finance.ua