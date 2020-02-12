Межбанк: доллар больше "топтался на месте"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Вторник на валютном рынке прошел динамичнее, чем “полуспящий” понедельник, который был запрограммированно вялым из-за расчетов по доллару 17-го числа на условиях ТОМ. Но особо 18 февраля на межбанке не порадовало ни Нацбанк, ни клиентов, ни банки.
Формально за день доллар вырос с 24,38/24,41 до 24,44/24,455 гривен, хотя по словам участников рынка больше “топтался на месте”. Косвенно об этом говорит и фактически сохранение на том же уровне справочных и официальных курсов Нацбанка за вчера и сегодня в пределах 24,44 гривен за доллар.
Хотя начиналось все для нацвалюты хорошо, и стартовали торги с уровня 24,38/24,41 гривен за доллар, что было изначально ниже вчерашнего закрытия 24,40/24,43.
Но перенесенные на вторник сделки клиентов, которые не хотели вчера работать на ТОМе – быстро восстановили утраченные позиции американской валюты.
Уже к 11 часам произошла коррекция курса до отметки 24,42/24,44 гривен, а к 12:00 доллар и вовсе вырос за счет роста спроса на валюту – до отметки 24,44/24,47.
И хотя значительная часть клиентов ждала выхода на рынок регулятора с очередной интервенцией по покупке валюты в резервы – ее не произошло. Нацбанку просто было нечего особо выкупать.
К обеду курс остановился на отметке 24,44/24,46 гривен за доллар, а после обеда к 15:00 чуть вырос – до 24,445/24,465. К завершению сессии котировки остановились на уровне 24,44/24,455 и уже особо не двигались вплоть до 17 часов.
Главные события 18 февраля на межбанке:
1) Доллар с утренних 24,38/24,41 гривен подорожал до 24,44/24,455 к завершению сессии;
2) Нацбанк сегодня не выходил на межбанк ни в более публичном формате аукциона, ни через Matching;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,4435 гривен, а официальный на 19 февраля составил 24,4431 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,44 / 24,46
евро – 26,43 / 26,45
российский рубль – 0,3830 / 0,3834
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0822 / 1,0824
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на Youtube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Акциз для всех автомобилей предлагают отменить6 ч. назад - 4241 10
В Киеве поймали мошенника, укравшего $30 тыс. с помощью объявлений7 ч. назад - 1038 9
Украинцы смогут получать две пенсии (законопроект)10 ч. назад - 12318 9
Милованов назвал топ-4 самых успешных сектора экономики Украины (инфографика)Вчера, 21:29 - 1344 6
Суд запретил Tesla вырубку леса под строительство завода около БерлинаВчера, 22:39 - 469 4
Украинцы смогут получать две пенсии (законопроект)10 ч. назад - 12318 9
Акциз для всех автомобилей предлагают отменить6 ч. назад - 4241 10
Mercedes представила скоростной катер в стиле внедорожника (фото)18 ч. назад - 2729 1
Каждое 20-е авто в Украине находится под арестом: как проверить (инфографика)Вчера, 19:00 - 1810
В Египте работают уже 6 новых трамваев, построенных в Украине (фото, видео)15 ч. назад - 1518 1
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)6 ч. назад - 146
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)Вчера, 14:10 - 407
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 2976
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2678 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1863 2