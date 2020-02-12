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СЕТАМ запускает услугу по доставке имущества по всей стране

СЕТАМ запускает услугу по доставке имущества по всей стране

Государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины на своей электронной площадке OpenMarket запускает услугу по доставке имущества по всей стране.

Подать заявку на доставку можно на площадке OpenMarket.

«Купить имущество на площадке OpenMarket стало еще проще. Теперь вы можете забрать приобретенный на аукционе автомобиль в ближайшем к вам областном центре, а через несколько недель сможете заказать доставку и другого движимого имущества. Комфорт наших покупателей является приоритетом. Есть предложения или замечания к работе сервиса – пишите нам на service@setam.net.ua или форум», – сообщил и.о. гендиректора ГП «СЕТАМ» Николай Писанчин.

Чтобы заказать доставку, нужно победить в аукционе, полностью рассчитаться за выигранный лот, получить счет на e-mail и оплатить его и забрать имущество со склада ГП «СЕТАМ» в вашем областном центре.

OpenMarket (Государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) – это простой и эффективный способ реализации и приобретения имущества через сеть интернет с использованием технологии Blockchain. Онлайн-аукцион работает на всей территории Украины с 2014 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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