Операционная система Windows 10X будет обновляться за полторы минуты

Любая современная операционная система обновляется не так уж и быстро, как того хотелось бы, но в случае с Windows 10X все может измениться.

Microsoft обещает, что процесс обновления Windows 10X будет происходить максимально быстро. Загрузка и установка апдейтов займет не более 90 секунд.

Возможным это будет благодаря архитектуре системы, когда условное ядро отделено от различных дополнительных модулей-контейнеров и может обновляться само по себе. Указанная архитектура также должна повысить безопасность и стабильность системы.

Операционная система Windows 10X, напомним, предназначается для мобильных устройств с двумя экранами. К примеру, на ее базе будет выпущен Surface Neo.