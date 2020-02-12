В Раде представили проект Фонда гарантирования кредитов под покупку земли

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На создание Фонда гарантирования кредитов под покупку земли предусмотрено 240 млн гривен.
Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов на заседании аграрного комитета Верховной рады.
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По его словам, поданный правительством законопроект №3047 “О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве” подготовили в соответствии с указом Президента.
“Фонд будет создан государством. Это будет отдельное учреждение, на которое в государстве предусмотрено 240 млн гривен. Но мы будем повышать этот уставный капитал, планируем где-то до 2 млрд гривен. Это даст возможность даже за первые 3 месяца предоставить на 16 млрд тела гарантирования кредитов”, – заявил Милованов.
По словам министра, после принятия закона о рынке земли Фонд сможет гарантировать кредиты на покупку земли.
“Целью деятельности фонда является обеспечение выполнения обязательств малых и средних предпринимателей до 500 гектаров по кредитным договорам перед банками. Таким образом, сможет снять вопрос доступа к финансовой системе для тех фермеров, которые, возможно, не имеют полной кредитной истории или имеют вопросы со стороны банков”, – добавил он
Милованов добавил, что для работы Фонда потребуется, чтобы предприятия или участники были зарегистрированы в фермерском реестре.
“Мы как государство будем определять критерии, кто имеет доступ к фонду. То есть это попытка решить вопрос неэффективности рынка капитала в Украине”, – добавил он.
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