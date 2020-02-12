0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

В Раде представили проект Фонда гарантирования кредитов под покупку земли

В Раде представили проект Фонда гарантирования кредитов под покупку земли

На создание Фонда гарантирования кредитов под покупку земли предусмотрено 240 млн гривен.

Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов на заседании аграрного комитета Верховной рады.

Читайте также: В правительстве сообщили, как будут возмещать проценты по кредитам на покупку земли

По его словам, поданный правительством законопроект №3047 “О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве” подготовили в соответствии с указом Президента.

“Фонд будет создан государством. Это будет отдельное учреждение, на которое в государстве предусмотрено 240 млн гривен. Но мы будем повышать этот уставный капитал, планируем где-то до 2 млрд гривен. Это даст возможность даже за первые 3 месяца предоставить на 16 млрд тела гарантирования кредитов”, – заявил Милованов.

По словам министра, после принятия закона о рынке земли Фонд сможет гарантировать кредиты на покупку земли.

“Целью деятельности фонда является обеспечение выполнения обязательств малых и средних предпринимателей до 500 гектаров по кредитным договорам перед банками. Таким образом, сможет снять вопрос доступа к финансовой системе для тех фермеров, которые, возможно, не имеют полной кредитной истории или имеют вопросы со стороны банков”, – добавил он

Милованов добавил, что для работы Фонда потребуется, чтобы предприятия или участники были зарегистрированы в фермерском реестре.

“Мы как государство будем определять критерии, кто имеет доступ к фонду. То есть это попытка решить вопрос неэффективности рынка капитала в Украине”, – добавил он.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.