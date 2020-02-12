Sharp представила новый флагманский смартфон с поддержкой 5G (фото)

Сегодня компания Sharp официально анонсировала в Японии новый флагманский смартфон Sharp Aquos R5G, который является первым телефоном производителя с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

В Sharp Aquos R5G используется 6,5-дюймовый дисплей разрешением 3168 х 1440 пикселей с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1000 кд/м2.



Фото: news.mydrivers.com

Экран смартфона имеет два выреза, один предназначен для фронтальной камеры разрешением 16 Мп, а во втором располагается кнопка Home со встроенным дактилоскопическим датчиком.

Sharp Aquos R5G оснащен флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 865, телефон получил 12 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти. Основная камера получила датчики изображения разрешением 12, 48 и 12 Мп, а также времяпролетный модуль. Камера позволяет записывать видеоролики в разрешении 8K.



Фото: news.mydrivers.com

Емкость аккумулятора составляет 3730 мА•ч. Смартфон имеет модуль NFC, поддерживает стандарт WiFi 6. Корпус соответствует степени защиты IP68. Он будет выпущен в Японии этой весной.