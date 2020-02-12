В Нафтогазе утвердили новый план увеличения добычи газа

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Нафтогаз утвердил план наращивания собственной добычи газа, который назвали “Тризуб”. План предусматривает освоение новых газовых месторождений и бурение новых скважин.
Об этом сообщил глава газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов.
По его словам, сейчас старые газовые месторождения, на которых работает Укргаздобыча (дочерняя компания Нафтогаза, ответственная за добычу), уже исчерпали свой ресурс.
«Нам нужно смириться с этим. Продолжать изучать и развивать, проводить интенсификацию. Но нельзя иметь напрасные надежды на прорыв на «старых» активах, на «выжатых лимонах», — заявил Фаворов.
По словам топ-менеджера Нафтогаза, новый план компании по увеличению добычи базируется на нескольких трех ключевых направлениях:
Сейчас в Нафтогазе сообщили, что уже начали работать по этому плану.
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