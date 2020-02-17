В Украине очередь в детсады сократилась почти на 20 тысяч мест

В Украине за 2019 год удалось сократить очередь в детские сады на 19,8 тысячи мест.

Об этом говорится в отчете Кабинета министров, обнародованном на Правительственном портале.

“Очередь в учреждения дошкольного образования в течение 2019 года сокращена на 19 800 мест – именно столько мест было создано путем открытия новостроек, реорганизации учреждений по созданию в них дошкольных отделений, открытия частных учреждений дошкольного образования, реконструкции, открытия учреждений дошкольного образования в приспособленных помещениях, а также дополнительных групп в функционирующих учреждениях образования, открытие групп с кратковременным пребыванием. Таким образом очередь в учреждения дошкольного образования сократилось до 26 783 мест”, – говорится я в документе.

Что сделано:

открыто 17 новостроек учреждений дошкольного образования, в том числе частных, в которых стали доступны 1765 мест;

реорганизовано 51 учебное заведение с созданием дошкольных отделений (таким образом создано 1364 места); создано 135 учреждений дошкольного образования частной формы собственности на 5874 места;

Реконструировано и достроено 37 учреждений дошкольного образования и дошкольных отделений при учреждениях общего среднего образования на 3153 места, в приспособленных помещениях открыто 28 учреждений дошкольного образования на 749 мест, дополнительных групп в функционирующих учреждениях образования – 236, что дополнительно создало 4964 места, а также открыто 107 групп с кратковременным пребыванием на 1938 мест.

В отчете отмечается, что по состоянию на декабрь 2019 года охват детей 3-5 лет дошкольным образованием в городской и сельской местности составляет 88%, что на 0,5% больше, чем по состоянию на 15 декабря 2018 года; доля 5-6 (7)-летних детей, получающих дошкольное образование в учреждениях дошкольного образования, составляет 96,9%, что на 0,6% больше, чем по состоянию на 15 декабря 2018 года. В течение 2019 года количество детей с особыми образовательными потребностями, которые учатся инклюзивного, увеличилось на 95% (с 2190 до 4278).

Что планируют сделать:

уменьшить объем педагогической нагрузки;

увеличить продолжительность отпуска для педагогов учреждений дошкольного образования;

ввести механизм предоставления единовременной денежной выплаты молодым педагогам учреждений дошкольного образования.

Справка Finance.ua:

В этом году в Украине незначительно возрастет минимальный рекомендуемый размер алиментов на детей. Запланированы следующие три этапа повышения алиментов: с 1 января составляет 2218 грн; с 1 июля – 2318 грн; с 1 декабря – 2395 грн.

Максимальный размер алиментов также возрастет в этом году. На ребенка в возрасте до 6 лет: с 01.01.2020 = 17790 грн, с 01.07.2020 = 18590 грн, с 01.12.2020 = 19210 грн. На ребенка в возрасте 6-18 лет: с 01.01.2020 = 22180 грн, с 01.07.2020 = 23180 грн, с 01.12.2020 = 23950 грн.

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