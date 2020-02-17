В Украине очередь в детсады сократилась почти на 20 тысяч мест

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В Украине за 2019 год удалось сократить очередь в детские сады на 19,8 тысячи мест.
Об этом говорится в отчете Кабинета министров, обнародованном на Правительственном портале.
“Очередь в учреждения дошкольного образования в течение 2019 года сокращена на 19 800 мест – именно столько мест было создано путем открытия новостроек, реорганизации учреждений по созданию в них дошкольных отделений, открытия частных учреждений дошкольного образования, реконструкции, открытия учреждений дошкольного образования в приспособленных помещениях, а также дополнительных групп в функционирующих учреждениях образования, открытие групп с кратковременным пребыванием. Таким образом очередь в учреждения дошкольного образования сократилось до 26 783 мест”, – говорится я в документе.
Что сделано:
В отчете отмечается, что по состоянию на декабрь 2019 года охват детей 3-5 лет дошкольным образованием в городской и сельской местности составляет 88%, что на 0,5% больше, чем по состоянию на 15 декабря 2018 года; доля 5-6 (7)-летних детей, получающих дошкольное образование в учреждениях дошкольного образования, составляет 96,9%, что на 0,6% больше, чем по состоянию на 15 декабря 2018 года. В течение 2019 года количество детей с особыми образовательными потребностями, которые учатся инклюзивного, увеличилось на 95% (с 2190 до 4278).
Что планируют сделать:
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