Toyota возобновляет остановленное из-за коронавируса производство в Китае

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Японская компания Toyota заявила о возобновлении производства на трех своих заводах в Китае, которое было приостановлено из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает информагентство NHK.
“Японская автомобилестроительная компания Toyota приняла решение о поэтапном возобновлении работы на трех из четырех своих предприятий в Китае. Работа на предприятиях была приостановлена в условиях вспышки заболеваний, вызванных новым коронавирусом”, — говорится в сообщении.
В частности, указано, что 17 февраля откроются заводы в Гуанчжоу и Чанчуне, а во вторник будет возобновлена работа на комбинате в Тяньцзине.
При этом в компании заверили, что обеспечат безопасность своих работников. Правда, некоторое время объемы производства будут составлять только половину от прежних.
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