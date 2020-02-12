Toyota возобновляет остановленное из-за коронавируса производство в Китае

Японская компания Toyota заявила о возобновлении производства на трех своих заводах в Китае, которое было приостановлено из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает информагентство NHK.

“Японская автомобилестроительная компания Toyota приняла решение о поэтапном возобновлении работы на трех из четырех своих предприятий в Китае. Работа на предприятиях была приостановлена в условиях вспышки заболеваний, вызванных новым коронавирусом”, — говорится в сообщении.

В частности, указано, что 17 февраля откроются заводы в Гуанчжоу и Чанчуне, а во вторник будет возобновлена работа на комбинате в Тяньцзине.

При этом в компании заверили, что обеспечат безопасность своих работников. Правда, некоторое время объемы производства будут составлять только половину от прежних.