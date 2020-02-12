0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Toyota возобновляет остановленное из-за коронавируса производство в Китае

Toyota возобновляет остановленное из-за коронавируса производство в Китае

Японская компания Toyota заявила о возобновлении производства на трех своих заводах в Китае, которое было приостановлено из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает информагентство NHK.

“Японская автомобилестроительная компания Toyota приняла решение о поэтапном возобновлении работы на трех из четырех своих предприятий в Китае. Работа на предприятиях была приостановлена в условиях вспышки заболеваний, вызванных новым коронавирусом”, — говорится в сообщении.

В частности, указано, что 17 февраля откроются заводы в Гуанчжоу и Чанчуне, а во вторник будет возобновлена работа на комбинате в Тяньцзине.

При этом в компании заверили, что обеспечат безопасность своих работников. Правда, некоторое время объемы производства будут составлять только половину от прежних.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.