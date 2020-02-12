Литва окончательно проиграла спор с "Газпромом" на 1,4 миллиарда евро

Литва окончательно проиграла почти восьмилетний спор с российским концерном “Газпром” о компенсации в размере примерно 1,4 млрд евро за слишком дорогие поставки российского газа в период 2004-2012 годов.

Верховный суд Швеции в декабре 2019 года отклонил просьбу Литвы пересмотреть неблагоприятное для нее решение апелляционного суда Швеции – последний не изменил принятое в 2016 году решение Стокгольмского арбитража.

“Верховный суд Швеции в конце декабря принял решение не пересматривать принятое апелляционным судом в июле прошлого года решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража по делу Литвы против “Газпрома”. Суд не привел мотивы своего решения”, – сказали в Министерстве энергетики Литвы.

Рассмотрение спора в Стокгольмском арбитраже и шведских судах в целом стоило Литве почти 10,5 млн евро.

Стокгольмский арбитраж в июне 2016 года объявил, что не видит вины российской компании, однако признал, что, поставляя газ Литве и осуществляя управление акциями компании Lietuvos dujos, “Газпром” спровоцировал конфликт интересов. Из-за решения арбитража Литве не удалось вернуть себе переплату за газ в размере примерно 1,4 млрд евро за поставленный Литве “Газпромом” газ в период 2004-2012 годов.