Mercedes представила скоростной катер в стиле внедорожника (фото)

Компания Mercedes-AMG и судостроительная компания Cigarette Racing представили новый совместный проект — скоростной катер Tirranna AMG Edition, выполненный в стиле внедорожника G-Class.

Премьера аппарата состоялась в рамках международной выставки яхт в Майами.

Tirranna AMG Edition получил шесть компрессорных 4,6-литровых двигателей V8 Mercury Racing, каждый из которых развивает 450 лошадиных сил.

Таким образом, суммарная отдача агрегатов составила 2700 сил. Максимальная скорость катера — 270 км в час.



Фото: autonews.ru

Специальный гироскопический стабилизатор позволяет на 80% уменьшить уровень кренов во время волнения на море.

На носу и корме катера установлено еще по одному компактному низкооборотистому мотору для маневрирования на малых скоростях при швартовке.



Фото: autonews.ru

Интерьер Tirranna AMG Edition выполнен с использованием термостойких и светопоглощающих материалов.

В распоряжении пассажиров диван, кровать, холодильник, душевая, а также 5200-ваттная аудиосистема с 29 динамиками.



Фото: autonews.ru